مهرجان الجونة يسدل الستار على فعاليات دورته السابعة، نجوم الفن يدعمون الشعب الفلسطيني بحفل الختام، وساويرس يقدم جائزة سينما من أجل الإنسانية لفيلم "مشقلب"

أسدل مهرجان الجونة السينمائي الستار على فعاليات الدورة السابعة بحفل ختام مميز حضره عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

وفي بداية الحفل، حرص عدد من النجوم والنجمات على إرسال رسالة دعم للشعب الفلسطيني المقاوم، بارتداء أزياء المقاومة وفي مقدمتها الشال وشعارات النصر.

دقيقة حداد على روح حسن يوسف ومصطفى فهمي

وفي بداية الحفل، طلب الفنان سيد رجب، من الحضور، الوقوف دقيقة حداد على روح كل من الفنان حسن يوسف ومصطفى فهمي.

سميح ساويرس

وخلال كلمته، قال رجل الأعمال المهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة ورئيس مجلس إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي: "أضفنا خطوة زيادة لتعزيز قوة المهرجان وهناك نجاح تحقق في الدورة السابعة للمهرجان".

ووجه سميح ساويرس، التحية والشكر لشركاء العمل في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، قائلا: "أشكر كل الناس الذين شاركوا في المهرجان هذا العام وخاصة عمرو منسي اللي اتهرى معانا، وبدون الرعاة كنت سأدخل في حالة يأس بسبب ارتفاع التكلفة كل عام".

وتابع: "إن شاء الله نتقابل في المهرجان الجاي للجونة السينمائي الدولي وتكون دورة ناجحة زي الدورة السابعة".

نجيب ساويرس

ومن جانبه، قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة في كلمته: "أتشرف أنني جعلت شعار هذا المهرجان سينما من أجل الإنسانية، مضيفا أن السينما ليست فقط للترفيه، وأنها تلعب دورا مهما وقد تكون رسولا للإنسانية".

وأضاف خلال كلمته في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة: "أشعر بالفيلم الجيد الذي يلمس قلبي وعقلي".

جائزة سينما من أجل الإنسانية

وقدم نجيب ساويرس، جائزة سينما من أجل الإنسانية لـ الفيلم اللبناني "مشقلب"، معقبا: "الفيلم لمس قلبي وعقلي".

وتابع ساويرس: "في مصر نحن نساند لبنان وأنا سعيد بحصد لبنان العديد من الجوائز".

حضور مكثف للنجوم

وشهدت ريد كاربت المهرجان، حضورا مكثفا من نوم ونجمات الفن وكان في مقدمتهم، سيد رجب، ونيللي كريم، ومنة شلبي، وأمينة خليل، وتارا عماد، ونسرين طافش، وأروى جودة، ومحمد فراج، وبسنت شوقي، وأمير المصري، وأحمد خالد صالح، وغيرهم.

مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي، علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.