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ثقافة وفنون

رفعت عيني للسما بالقائمة، الفائزون بجوائز الدورة السابعة بمهرجان الجونة السينمائي

جوائز مهرجان الجونة
جوائز مهرجان الجونة السينمائي، فيتو

جوائز مهرجان الجونة، أعلن مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة عام 2024، الفائزين بجوائز مسابقاته المختلفة.


جوائز مهرجان الجونة 

وكشف المهرجان في دورته السابعة، عن جائزة شبكة ترويج السينما الآسيوية (نيتباك) - NETPAC التي تمنح لأحسن فيلم آسيوي طويل، وفاز بالجائزة فيلم "نحن في الداخل".

 

جائزة الاتحاد الدولي للنقاد “فيبرسي”

وأعلن المهرجان عن جائزة الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي)، حيث فاز بالجائزة فيلم "الفتيات يبقين فتيات" من إخراج شوتشي تالاتي.
 

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة


جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة و50000 دولار أمريكي)، ذهبت لفيلم أثر الأشباح لـ جوناثان مييه، انتاج مشترك بين فرنسا وألمانيا وبلجيكا.


بينما ذهبت جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة و25000 دولار أمريكي) لفيلم “المملكة” جوليان كولونا من فرنسا.


وذهبت جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة و15000 دولار أمريكي) "الفتيات يبقين فتيات".

 

وذهبت جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل (نجمة الجونة و20000 دولار أمريكي)، مناصفة بين فيلمي “شكرا لأنك تحلم معنا” و"ماء العين".

وحصد الفيلم المصري "أمانة البحر" جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير.

 

جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل (نجمة الجونة)

 

وأعلنت الفنانة منة شلبي، عن جائزة أفضل ممثل، اَم بيسا عن دوره في فيلم "أثر الأشباح"

وذهبت جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة  للفنانة لورا ويسمار.

وكان هناك تنويه خاص للممثل تشارلز بيتشا ودوره التمثيلي المؤثر.

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

*جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل  ذهبت لفيلم “نحن في الداخل”

*جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي الطويل  ذهبت لفيلم “الموسيقى التصويرية للانقلاب”.

*جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي الطويل ذهبت لفيلم "نوع جديد من البرية".

*جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل ذهبت مناصفة بين رفعت عيني للسما - وذاكرتي مليئة بالأشباح.

جوائز مسابقة الأفلام القصيرة


*جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم القصير، ذهبت للفيلم الفلسطيني "ما بعد".
 

*جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير ذهبت مناصفة برتقالة من يافا - كيف استعدنا والدتنا.

 

*جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير  ذهبت لفيلم مد وجزر.
 

*جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير ذهبت لفيلم "فجر كل يوم" وصناعه يهدون الجائزة لأطفال فلسطين.
 

جائزة سينما من أجل الإنسانية

*جائزة يمنحها جمهور المهرجان لفيلم يعنى بالقضايا الإنسانية (نجمة الجونة و20000 دولار أمريكي)، ذهبت لـ الفيلم اللبناني" مشقلب".


نجمة الجونة الخضراء
 

وقدم مهرجان الجونة السينمائي جائزة نجمة الجونة الخضراء للأفلام المعنية بالبيئة، وفاز فيلم "الصراع لأجل لايكيبيا" بالجائزة.

وحصل الفيلم الفائز على جائزة نجمة الجونة الخضراء وشهادة وجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي.

كما كان هناك تنويه خاص لفيلم "نوع جديد من البرية".

 

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