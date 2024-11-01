بعد غياب 85 يوما، أحمد فتوح يعود للمشاركة مع الزمالك

عاد أحمد فتوح للمشاركة مع فريقه الزمالك أمام البنك الأهلي بعد غياب 85 يوما عن الملاعب بسبب أزمته الماضية.

وكانت آخر مشاركة للاعب أحمد فتوح مع نادي الزمالك في الدوري الممتاز للموسم الماضي أمام زد يوم 8 أغسطس.

وفي سياق متصل، سجل محمد هلال الهدف الثاني للبنك الأهلي أمام نادي الزمالك في الدقيقة 76 من ركلة جزاء في المباراة التي تقام بينهما علي استاد السلام، في إطار مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت الدقيقة 16 تسديدة قوية من ناصر ماهر لاعب الزمالك لكنها علت مرمى البنك الأهلي.

وكاد محمد عبد الغني أن يسجل الهدف الأول للبنك الأهلي في الدقيقة 26 بعد كرة رأسية مرت أعلى مرمى الزمالك.

وسجل ناصر ماهر هدف التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة 37.

ونجح محمد هلال في إدراك هدف التعادل لصالح البنك الأهلي بالدقيقة 49 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 52 استطاع ناصر منسي أحراز الهدف الثاني للفارس الأبيض.

وغادر أحمد السيد زيزو أرضية الملعب في الدقيقة 71 بسبب الإصابة التي لحقت به.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد حمدي.

خط الهجوم: ناصر ماهر - عمر فرج – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد فتوح وأحمد محمود وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم"إيشو" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وناصر منسي.

تشكيل البنك الأهلي أمام الزمالك

وجاء التشكيل على النحو التالى :

حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع : محمد عبد الغنى، محمود الجزار، محمد بسيونى، يعقوبو

خط الوسط : محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، محمد ابراهيم، محمد هلال

خط الهجوم : أسامة فيصل، ياو أنور.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي: أحمد صبحى، هشام صلاح، أحمد ياسر ريان، أيمن أشرف، أحمد ربيع، احمد النادرى، سيد نيمار، أحمد مدبولى، محمد جريندو.