موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على البنك الأهلي

حقق نادي الزمالك فوزا مثيرا على حساب نظيره البنك الأهلي، بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وبتلك النتيجة، حقق نادي الزمالك أول ثلاث نقاط له في مشواره بالدوري الممتاز خلال الموسم الحالي.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره سموحة يوم الجمعة المقبلة الموافق 8 نوفمبر في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك والبنك الأهلي

وشهدت الدقيقة 16 تسديدة قوية من ناصر ماهر لاعب الزمالك لكنها علت مرمى البنك الأهلي.

وكاد محمد عبد الغني أن يسجل الهدف الأول للبنك الأهلي في الدقيقة 26 بعد كرة رأسية مرت أعلى مرمى الزمالك.

وسجل ناصر ماهر هدف التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة 37.

ونجح محمد هلال في إدراك هدف التعادل لصالح البنك الأهلي بالدقيقة 49 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 52 استطاع ناصر منسي أحراز الهدف الثاني للفارس الأبيض.

وغادر أحمد السيد زيزو أرضية الملعب في الدقيقة 71 بسبب الإصابة التي لحقت به.

ثم عاد محمد هلال مرة أخرى ليسجل الهدف الثاني له وللبنك الأهلي في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

كما تلقي طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي البطاقة الحمراء في الدقيقة 92.

واستطاع عبد الله السعيد تسجيل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة السابعة من الوقت البدل الضائع من المباراة من ركلة جزاء.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

وضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد حمدي.

خط الهجوم: ناصر ماهر - عمر فرج – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد فتوح وأحمد محمود وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم"إيشو" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وناصر منسي.

تشكيل البنك الأهلي أمام الزمالك

وكان تشكيل البنك الأهلي على النحو التالى :

حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع : محمد عبد الغنى، محمود الجزار، محمد بسيونى، يعقوبو

خط الوسط : محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، محمد ابراهيم، محمد هلال

خط الهجوم : أسامة فيصل، ياو أنور.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي: أحمد صبحى، هشام صلاح، أحمد ياسر ريان، أيمن أشرف، أحمد ربيع، احمد النادرى، سيد نيمار، أحمد مدبولى، محمد جريندو.