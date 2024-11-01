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ثقافة وفنون

لمس قلبي وعقلي، نجيب ساويرس يقدم جائزة سينما من أجل الإنسانية لـ فيلم "مشقلب"

نجيب ساويرس، فيتو
نجيب ساويرس، فيتو

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي: "أتشرف أنني جعلت شعار هذا المهرجان سينما من أجل الإنسانية، مضيفا أن السينما ليست فقط للترفيه، وأنها تلعب دورا مهما وقد تكون رسولا للإنسانية".

 

الفيلم الجيد برؤية نجيب ساويرس

 

 وأضاف خلال كلمته في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة: "أشعر بالفيلم الجيد الذي يلمس قلبي وعقلي". 

جائزة سينما من أجل الإنسانية

 وقدم نجيب ساويرس، جائزة سينما من أجل الإنسانية لـ الفيلم اللبناني "مشقلب"، معقبا: "الفيلم لمس قلبي وعقلي".

 وتابع ساويرس: "في مصر نحن نساند لبنان وأنا سعيد بحصد لبنان العديد من الجوائز". 

 

ملتقى سيني جونة لصناع الأفلام

ونظم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة وضمن فعاليات ملتقى سيني جونة لصناع الأفلام العديد من المحاضرات والحوارات والورش، واللقاءات مع النجوم وصناع السينما ومنهم: جلسة حوارية مع النجم محمود حميدة والذي يكرمه المهرجان بجائزة الإنجاز الإبداعي هذا العام.

كذلك يتضمن برنامج ملتقى سيني جونة لصناع الأفلام لقاءات مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، والنجمة هند صبري، والمخرج تامر محسن، وغيرهم.

مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي، علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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