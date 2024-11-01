موعد حفل نانسي عجرم في دبي

تحيي المطربة اللبنانية نانسي عجرم، حفلا غنائيا في القرية العالمية بدبي، 12 ديسمبر المقبل، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

حفل نانسي عجرم في دبي

ومن المفترض أن تقدم نانسي عجرم خلال حفل دبي عدد كبير من أغانيها الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح.

شائعات لا أساس لها من الصحة

ومن ناحية أخرى، كانت الفنانة نانسي عجرم حرصت على الرد على شائعة انفصالها التي انتشرت مؤخرًا خلال الفترة الماضية.

ونشرت نانسي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة تجمعها بزوجها الطبيب فادي الهاشم وبناتها، خلال تواجدها بأحد جبال لبنان، لتؤكد للجميع أن ما تم تداوله مؤخرًا حول طلاقها ما هو إلا مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

نانسي عجرم وزوجها

وانهالت التعليقات على صورة نانسي من متابعيها ومحبيها، الذين تمنوا لها حياة سعيدة وهادئة مع زوجها وبناتها، إلا أن نانسي لم تهتم بالرد أو التعليق واكتفت بنشر الصورة فقط، التي جمعت آلاف الإعجابات.

نانسي عجرم تدعم لبنان

وعبرت مؤخرا نانسي عجرم عن ألمها الشديد بسبب الأوضاع التي تمر بها بلدها لبنان.

وكتبت نانسي عجرم في تدوينة لها عبر حسابها على منصة X: "يارب إللي عم يصير عنا جنون. كل شبر من أرضنا من الجنوب للشمال منحطه قدامك.. خلّي عينك علينا".

تشييع عناصر حزب الله شهداء تفجيرات البيجر

وشهدت لبنان مؤخرا موجة من التفجيرات التى تستهدف أجهزة الـ بيجر، وشهدت عدة مناطق في البلاد هجمات مريبة وغير معروفة المصدر حتى الآن.

وتزامنت هذه الموجة من التفجيرات، مع تشييع عناصر من حزب الله قضوا في الهجوم المتزامن الذي طال أجهزة نداء لاسلكية يستعملها مقاتلو الحزب.