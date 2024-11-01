حزمة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن واشنطن ستخصص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار، ستشمل ذخيرة لنظام HIMARS ونظام NASAMS وأنظمة المدفعية.

مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا

ومن جانيه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن:" إن حزمة مساعدات عسكرية إضافية لكييف بقيمة 425 مليون دولار، وذلك خلال اتصال مع فلاديمير زيلينسكي قبل اجتماع في برلين مع قادة أوروبيين يخصص لبحث الحرب في أوكرانيا".

وأفاد البيت الأبيض في بيان بأن الحزمة تتضمن دفاعات جوية وآليات مدرعة، مشيرا الى أن بايدن أطلع زيلينسكي على "جهوده لتعزيز المساعدة الأمنية لكييف خلال الفترة المتبقية من ولايته في البيت الأبيض".

وأضاف البيان ستسلم الولايات المتحدة أوكرانيا في الأشهر المقبلة مئات أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض الصواريخ وعشرات أنظمة الدفاع الجوي التكتيكية وأنظمة مدفعية إضافية وكميات كبيرة من الذخيرة ومئات من ناقلات الجند المدرعة ومركبات المشاة القتالية وآلاف الآليات المدرعة الإضافية.

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