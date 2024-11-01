الجمعة 01 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حزمة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار

مساعدات عسكرية أمريكية
مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن واشنطن ستخصص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار، ستشمل ذخيرة لنظام HIMARS ونظام NASAMS وأنظمة المدفعية.

مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا 

ومن جانيه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن:" إن  حزمة مساعدات عسكرية إضافية لكييف بقيمة 425 مليون دولار، وذلك خلال اتصال مع فلاديمير زيلينسكي قبل اجتماع في برلين مع قادة أوروبيين يخصص لبحث الحرب في أوكرانيا".

وأفاد  البيت الأبيض في بيان بأن الحزمة تتضمن دفاعات جوية وآليات مدرعة، مشيرا الى أن بايدن أطلع زيلينسكي على "جهوده لتعزيز المساعدة الأمنية لكييف خلال الفترة المتبقية من ولايته في البيت الأبيض".

وأضاف البيان ستسلم الولايات المتحدة أوكرانيا في الأشهر المقبلة مئات أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض الصواريخ وعشرات أنظمة الدفاع الجوي التكتيكية وأنظمة مدفعية إضافية وكميات كبيرة من الذخيرة ومئات من ناقلات الجند المدرعة ومركبات المشاة القتالية وآلاف الآليات المدرعة الإضافية.

txt

البنتاجون: أوستن وجالانت بحثا فرص خفض التصعيد الإقليمي

txt

البنتاجون يحذر من رد إيراني جديد على إسرائيل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

البنتاجون أوكرانيا مساعدات عسكرية أمريكية البيت الأبيض

مواد متعلقة

البنتاجون: أوستن وجالانت بحثا فرص خفض التصعيد الإقليمي

البيت الأبيض: مدير CIA يزور القاهرة غدا الخميس

اتفاق الغرف المغلقة، خطة غربية لتقسم أراضى أوكرانيا بين كييف وموسكو

الأكثر قراءة

خطأ طبيب الأهلي يبعد داري شهرا عن الملاعب

مصحوبة بحبات البرد، خريطة سقوط الأمطار الرعدية غدا السبت

بعد الارتفاعات الأخيرة، أسعار سبائك الذهب وصلت لكام في الصاغة اليوم؟

غرق باخرة تجارية مصرية قبالة سواحل ليبيا وإنقاذ 6 من طاقمها

مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي الجمعة 1 نوفمبر 2024

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 1/11/2024

الزمالك ينجو من فخ البنك الأهلي ويفوز 3-2 في الدوري الممتاز (صور)

منوعات

المزيد

بعد إحراقه لنسخة من المصحف، روسيا توجه تهمة الخيانة العظمى لمواطن

حال عدم تخطي العروس هذه السن، مدينة صينية تمنح مكافأة نقدية للأزواج

علماء يدرسون إمكانية الحصول على معادن نادرة من البحر الأسود

روسيا تجهز قمرا صغيرا لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري الأرز بكام النهارده الجمعة في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 1/11/2024

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

صراع المليارديرات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مفهوم العفو وفضائله وأهميته في الإسلام؟

ما معاني كلمة "وراء" في القرآن الكريم؟، الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الخيار في المنام وعلاقتها بتخطي الصعوبات والمتاعب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads