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اقتصاد

بارتفاع يصل لـ 29 جنيهًا، ننشر أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق

أسعار اللحوم الحمراء
أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، فيتو

سجلت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق، ارتفاعا ملحوظًا تراوح ما بين 7 و29 جنيها مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الحمراء البتلو الصافي في محال الجزارة، فضلًا عن سعر لحوم البتلو بالعظم اليوم في السوق، في السطور الآتية:

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أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار لحوم البتلو في أسواق المحافظات

وسجل سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة ارتفاعا يقدر بـ 7 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 412 جنيهًا في الأسواق.

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أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، فيتو

وتراوح سعر اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم  بين أقل سعر لها بلغ نحو 330 جنيهًا و480 جنيهًا أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

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أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر كيلو لحوم “البتلو” بالعظم في الأسواق

 فيما ارتفعت  أسعار لحوم البتلو بالعظم بنحو 29 جنيها مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، وجاءت أسعار لحوم البتلو بالعظم كالتالي:

  1. بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 409 جنيهات.
  2. سجلت اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 240 جنيهًا في أسواق المحافظات.
  3. سجل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 480 جنيهًا في الأسواق.
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انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم البتلو بالأسواق

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ارتفاع أسعار اللحوم الضاني في الأسواق

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