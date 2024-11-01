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رياضة

الاتحاد السكندري يفتتح مشواره في الدوري الممتاز بالفوز على فاركو بهدف (فيديو)

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

فاز فريق الاتحاد السكندري على نظيره فاركو بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري المصري الممتاز.  

ونجح إيمانويل أبيه في تسجيل الهدف الأول لصالح لاتحاد أمام فاركو في الدقيقة 66 من المباراة  . 

وبتلك النتيجة يحصد زعيم الثغر أول ثلاث نقاط في مشواره بالدوري الممتاز بالموسم الحالي. 

وجاء تشكيل فاركو أمام الاتحاد السكندري كالتالي: 

شيكا، ياسين مرعي، إنكادا، عمر ناصر، عزمي غوما،أحمد شريف، أحمد فؤاد، محمود جمعة، محمود عماد، وليد مصطفى، أحمد جمال. 

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري أمام فاركو كالتالي: 

الجونة يتعادل سلبيا مع زد

وتعادل الجونة أمام زد إف سي سلبيا في المباراة التي أقيمت على استاد خالد بشارة، مساء أمس الخميس، في الجولة الأولى بمسابقة الدوري المصري الممتاز. 

وأضاع بلال السيد ضربة جزاء لفريق الجونة في الدقيقة 13 بعدما تصدى لها ببراعة علي لطفي حارس مرمى فريق زد إف سي. 

وفي الشوط الثاني سيطر فريق زد على الكرة في معظم الأوقات، ولكن في لنهاية فشل الفريقان في هز الشباك، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويحصد كل منهما أول نقطة في الدوري المصري الممتاز بالموسم الجديد 2024-2025. 

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