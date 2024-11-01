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رياضة

الإسماعيلي: الجانب القطري تحمل تكاليف معسكر الفريق بالكامل

الإسماعيلي، فيتو
الإسماعيلي، فيتو

تحدث أحمد فهيم عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، عن استعداد الدراويش للموسم الكروي الجديد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد فهيم عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "بالنسبة للفريق كان هناك خيارين بالنسبة للمعسكر، كان يجب الخروج خارج الإسماعيلية بعيدًا عن الأجواء تحديدًا بعد وفاة إيهاب جلال".

 

معسكر الإسماعيلي في قطر 

وأضاف عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي: "قررنا أن أفضل شيء هو أن يكون المعسكر خارجي لمدة أسبوع رغم أن الاتجاه كان داخل مصر، لكن الجانب القطري تحمل تكاليف الانتقال والإسماعيلي لم يتحمل أي شيء".

واختتم حديثه قائلًا: "المعسكر جعل الأجواء مميزة بين اللاعبين، والجميع أصبح مستعد للموسم الكروي الجديد".

 

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