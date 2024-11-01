أخبار الاقتصاد اليوم، استقرار سوق الذهب محليا، كواليس لقاء وزير الاستثمار بقمة الكوميسا، صعود جديد لمؤشر صناديق الاستثمار بالبورصة

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

ماذا يحدث في سوق الذهب محليا ؟

شهدت أسعار الذهب، حالة من الاستقرار بعد الارتفاعات الاخيرة بجميع الأعيرة في تعاملات اليوم الجمعه 1 نوفمبر 2024، في الأسواق المصرية، وفقًا لآخر تحديث.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4325 جنيهًا للبيع.

تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.

كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.

وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3785 جنيهًا.

هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.

كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.

وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

الذهب - فيتو

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3244 جنيها.

الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.

ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2503 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2150 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1610 جنيهًا للبيع.

تفاصيل لقاء وزير الاستثمار ومبعوث رئيس زامبيا على هامش قمة الكوميسا في بوروندي

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على هامش مشاركته في قمة الكوميسا الثالثة والعشرين في بوجمبورا بدولة بوروندي مع إينوككافينديل، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية زامبيا.

وأكد الوزير خلال اللقاء على قوة العلاقات الثنائية بين مصر وزامبيا، مشيدًا بجهود جمهورية زامبيا خلال رئاستها للكوميسا خلفًا لمصر منذ انعقاد القمة الثانية والعشرين للتجمع بالعاصمة الزامبية لوساكا في يونيو 2023، وحرص القيادة السياسية على تنمية التعاون الثنائي مع زامبيا في إطار ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الزامبية لوساكا في يونيو 2023، والتي أعقبها تطور في العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من المجالات على رأسها التعاون في مجال الأدوية والبنية التحتية والزراعة.

وقال المهندس حسن الخطيب إن مصر حريصة على استمرار تعاونها الاستثماري مع زامبيا وفقًا للقطاعات الأولوية للحكومة الزامبية، وفي مقدمتها النقل والربط البري والطاقة والزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري بين مصر وزامبيا في إطار اتفاقية الكوميسا، وعلى استعداد الشركات المصرية لتوجيه المزيد من صادراتها إلى السوق الزامبي في مختلف القطاعات التصديرية لا سيما الصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والصناعات النسيجية والكيماويات والأسمدة، مواد البناء والتشييد، والصناعات الطبية والدوائية.





من جانبه أشاد المبعوث الزامبي بتعاون بلاده مع مصر في مختلف المجالات، وإلى دور مصر المهم في رفع القدرات الزامبية، وحرص الحكومة الزامبية على الاستفادة من التجارب المصرية الناجحة في مجال الاستزراع السمكي وتنمية الإنتاج الزراعي وإدارة المياه، وتطوير قطاعات البنية التحتية.

ولفت إلى الدور الهام الذي تقوم به مصر للتنسيق مع زامبيا لتعزيز التكامل الإقليمي في إطار الكوميسا وتشجيع مجتمع الأعمال بالبلدين لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة، مشيرًا إلى تطلع بلاده لمزيد من التعاون التجاري والاستثماري مع مصر.

يذكر أن حجم الصادرات المصرية لزامبيا شهد زيادة ملحوظة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت قيمتها إلى 15 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 85% عن قيمتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتركزت أهم الصادرات المصرية لزامبيا في قطاعات المنتجات الطبية والكيماويات والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، ومنتجات التعبئة والتغليف.

حضر اللقاء السفير معتز أنور سفير جمهورية مصر العربية لدى زامبيا ومندوب مصر الدائم لدى الكوميسا، والوزير المفوض التجاري فاضل يعقوب مدير شؤون الدول والمنظمات الأفريقية بالتمثيل التجاري، والسكرتير الأول التجاري محمد عبد الله رئيس مكتب التمثيل التجاري في زامبيا ونقطة اتصال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع سكرتارية الكوميسا.

البورصة المصرية، صعود مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب

مؤشر الذهب، ارتفع مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بحركة التداولات في البورصة المصرية، ليلامس جرام الذهب عيار 24 الـ 4360 جنيهًا للعرض ونحو 4320 جنيهًا للطلب.

وترصد "فيتو" لحظيًّا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر المعدن الأصفر على موقع البورصة المصرية.

وتنشر "فيتو" أسعار الذهب المنشورة على موقع البورصة المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 4360 جنيها للعرض.

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 4320 جنيها للطلب.

ويمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية من هنـــــــــــــــا.

الاستثمار في الذهب بسوق المال المصري

ويحظى الاستثمار في الذهب بشعبية كبيرة في سوق المال المصري، وهذا نتيجة المكاسب الكبيرة التي يحققها للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يتميز بدرجة عالية من الأمان ما يجعله الملاذ الآمن للراغبين في الاستثمار، لذلك فإنه مع توقع انخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى العام الجاري 2024 فقد أصبح الذهب احتمالًا أكثر جاذبية.

ارتباط سعر الأونصة عالميًّا بالأسعار محليًّا

وارتفع سعر الذهب المحلي بدعم من الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي، حيث يعد ارتباط السعر المحلي بالعالمي حاليًًّا هو المحرك الأول للأسعار في ظل استقرار عمليات الطلب على الذهب واستقرار سعر الصرف.

تعرف على كل ما يخص بطاقة ميزة في بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة خدمات عديدة للعملاء ومنها بطاقة ميزة.

وتشمل خصائص بطاقة ميزة من بنك القاهرة ما يلي:

-تصدر البطاقة بدون طباعة اسم العميل على البطاقة وتصدر بالشريحة الذكية.

- صلاحية حتى ٣ سنوات منذ إصدارھا.

- يتم طباعة البطاقة أولا وتتوافر بالفرع ويتم بيعھا للعميل فور استيفائه المستندات المطلوبة ثم تسجيل بيانات العميل على النظام لتنشيطھا.

-الرقم التعريفى الخاص بالبطاقة هو ( ٥٠٧٨٠٣١٥9 ) BIN

- تصدر للأشخاص الطبيعيين ابتداءً من سن ١٦ سنة ويمكن للوالد/ الوالدة شراء بطاقات للأبناء القصر بدءًا من ١٠ سنوات وذلك من أي فرع من فروع بنك القاھرة.

- كافة بطاقات ميزة تعمل على مواقع الانترنت التى تقبل ميزة داخل مصر والمتواجد بها اللوجو الخاص ببطاقة ميزة مع إتاحة خدمة الكود الأمن حيث يتم إرسال رسالة نصية إلى هاتف المحمول المسجل على النظام تحتوى على كود يتم إدخاله فى المعاملة حتى تتم.

- يلزم لإتمام التغذية أن تكون البطاقة منشطة.

- الحد الأقصى لرصيد البطاقة 200.000 جنيه مصري وفقًا للمعايير الموضوعة حاليًا.

- يمكن للعميل إعادة تغذية البطاقة حتى الحد الأقصى المذكور أعلاه.

- عدد مرات التغذية في اليوم 20 مرة وفي الشھر 100 مرة."

حدود السحب في بطاقة ميزة من بنك القاهرة

فيما تصل حدود السحب والاستخدام لبطاقة ميزة من بنك القاهرة مايلي:

"الحد الأقصى لرصيد البطاقة:200 ألف جنيه

حد الشراء اليومي:50 ألف جنيه

حد السحب النقدي اليومي:10 آلاف جنيه

حد الشراء / السحب النقدي الشهري:200 ألف جنيه

حد الإيداع اليومى:100 ألف جنيه

حد الإيداع الشهرى:200 ألف جنيه

عدد مرات التغذية اليومي:20

عدد مرات التغذية الشهري: 100

حد الاستخدام الشهري (شراء + سحب نقدي):200 الف جنيه

عدد مرات السحب اليومى:20

عدد مرات الشراء اليومي:100 "