بمشاركة عبد القادر وحمدي فتحي، قطر يفوز على الوكرة 2-1 في الدوري القطري

الدوري القطري، انتهت مباراة قطر أمام نظيره الوكرة، بفوز فريق قطربهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد سحيم بن حمد، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري القطري.

سجل هدف التقدم لصالح الوكرة اللاعب ريكاردو جوميز في الدقيقة 24 من ضربة رأس، ثم تعادل عيسى أحمد لقطر في الدقيقة 41، ثم خطف هدف الفوز لقطر في الدقيقة 87

لحظة طرد المهدي علي لاعب الوكرة، فيتو

وشهدت الدقيقة 25 طرد المهدي علي لاعب الوكرة بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية لتعمد الخشونة مع أحمد عبدالقادر لاعب قطر.

تشكيل الوكرة في مواجهة قطر

وتواجد حمدي فتحي لاعب وسط المنتخب المصري ضمن التشكيلة الأساسية لفريق الوكرة في مواجهة نظيره قطر، فيما ضمت التشكيلة الأساسية للأخير تواجد اللاعب المصري أحمد عبد القادر

وبدأ فريق الوكرة مباراته أمام قطر بتشكيلة تضم كل من:

حراسة المرمى: محمد البكري.

خط الدفاع: لوكاس مينديز- عبد الكريم حسن- عمر صلاح- أيوب عسال.

خط الوسط: حمدي فتحي- ريكاردو جوميز- ألكسندر شولز.

خط الهجوم: المهدي علي- مؤيد حسن- عيسى العيدوني

تشكيل قطر في مواجهة الوكرة

وبدأ فريق قطر مباراته أمام الوكرة بتشكيل مكون من:

الحارس الأساسي: معتصم ماجد.

الدفاع: ناصر بير- راؤول ساندا- عطا جابر.

الوسط: أحمد عبد القادر- كارلوس فينيسيوس- بدر بنون- عيسى أحمد.

الهجوم: بن مالانجو- إبراهيم ماجد- خافيير مارتينيز.

فريق الوكرة القطري، فيتو

ترتيب الفريقين في مسابقة الدوري القطري

بهذه النتيجة رفع قطر رصيده إلى 7 نقاط إرتقط بها للمركز العاشر، فيما تجمد رصيد الوكرة عند 11 نقطة في المركز الخامس