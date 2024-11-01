الجمعة 01 نوفمبر 2024
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محافظات

اندلاع حريق في محطة صرف صحي تحت الإنشاء بـ سوهاج

اندلاع حريق فى محطة
اندلاع حريق فى محطة صرف صحي

شب حريق هائل بمحطة صرف صحي التى تحت الإنشاء فى قرية القنابرة بمركز سوهاج دون  خسائر في الأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد تلقت بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بنشوب حريق بعدد 7 مواسير صرف صحي بجوار محطة صرف صحي القنابرة تحت الإنشاء.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بسوهاج والوحدة المحلية إلى مكان الحريق وتبين نشوب الحريق في 7 مواسير صرف صحي تابعة للمشروع الصرف تحت الإنشاء وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية دون خسائر في الأرواح وجار تحديد مرتكبي الواقعة ومعرفة أسباب الحريق 

 

 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمعرفة أسباب الحريق.

 

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