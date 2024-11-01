الجمعة 01 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير وتجميل منطقة الثلاث كبارى ومدخل إدفا

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بجولة ميدانية تفقد خلالها عددا من مواقع العمل، وتابع مدى الانضباط بعدد من الشوارع والميادين، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، وهلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب، وعلى لطفي رئيس حي شرق.

 

محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير وتجميل منطقة الثلاث كبارى ومدخل إدفا وأولاد نصير

 وقد استهل المحافظ الجولة بتفقد التشطيبات النهائية لأعمال تطوير وتجميل منطقة الثلاث كباري، ومدخل قرية إدفا وأولاد نصير، والتى قام المحافظ  بزيارتها منذ شهر، وأصدر توجيهاته للوحدة المحلية بتطويرها وتكثيف أعمال التجميل بها، واستغلال أحد المساحات الشاغرة لإنشاء حديقة عامة تكون متنفس للأهالي، وتضمنت أعمال التجميل كذلك زراعة الأشجار، وزيادة المساحات الخضراء، وإنشاء سور على كوبري ترعة نجع حمادي، بالإضافة إلى أعمال الدهانات، وزيادة الإضاءة بالمنطقة، بما لا يخالف ضوابط الترشيد، ووجه المحافظ بزيادة مقاعد الجلوس لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين، والتنسيق مع مستشارة المحافظة للتجميل والتشجير لزيادة المسطحات الخضراء والزهور بالحديقة، وتوفير منفذ لبيع احتياجات المواطنين المترددين على الحديقة من المشروبات والأغذية، على أن يتم الإنتهاء من تلك الأعمال وافتتاح الحديقة للمواطنين فى موعد لا يتجاوز الأسبوع القادم.

 

سراج يتفقد شارع المخبز الآلى ويوجه بالبدء فى أعمال الرصف غدا

 كما قام المحافظ بتفقد شارع المخبز الآلي بنطاق حي غرب سوهاج للوقوف على نسب التنفيذ بمشروع تطوير ورصف الشارع، 

ووجه المحافظ مسئولى مديرية الطرق بالبدء الفورى غدا فى رصف مسافة 700 متر من الشارع والتى انتهت بها جميع أعمال المرافق بداية من مدخل الشارع من ناحية العروبة، على أن يتم الانتهاء من أعمال المرافق فى الجزء المتبقى يوم الثلاثاء القادم، والبدء فى رصفه مباشرة عقب انتهاء الأعمال، كما وجه المحافظ بالبدء فى رصف الشوارع المتفرعة من المخبز الالى ببلاط الانترلوك وذلك بالتوازى مع أعمال رصف الشارع الرئيسي.  

وتضمنت الجولة تفقد أعمال تجميل الجزء الذى تم الانتهاء منه بالكورنيش الغربي أمام المدينة الطبية، ومنطقة عمارات تطوير عواصم المدن خلف المدينة الطبية، واختتم "سراج" جولته بتفقد ميدان الشبان المسلمين والشوارع المتفرعة منه للوقوف على مستوى النظافة والإشغالات ومدى الانضباط بتلك الشوارع، وقد تلاحظ المحافظ وقوف عدد من السيارات المخالفة بالميدان، وشدد على مسئولى المرور وحى شرق سوهاج بمنع غسيل السيارات بالميدان وتحرير محاضر مخالفات فورية بيئة، واتلاف الأسفلت لمن يقوم بغسيل السيارة بالميدان، والمتابعة اليومية المستمرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

والتقى المحافظ خلال الجولة عددا من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم، موجها بالتنسيق مع الجهات المعنية وتلبية تلك الطلبات فورا.

آخرة اللعب بالسلاح، إصابة سائق بطلق نارى على يد صديقه فى سوهاج

التحقيقات: خلافات مالية وراء التعدي على عامل بسلاح أبيض فى سوهاج

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

احتياجات المواطنين الدكتور محمد عبد الهادى المسطحات الخضراء تطوير وتجميل حى شرق سوهاج زيادة المسطحات الخضراء

مواد متعلقة

آخرة اللعب بالسلاح، إصابة سائق بطلق نارى على يد صديقه فى سوهاج

محافظ سوهاج يتابع مشروع توسعات محطة صرف صحي أولا نصير

سوهاج تشهد حدثا أثريا مهما بالمتحف القومي

الأكثر قراءة

قرار جمهوري هام ورسائل قوية من السيسي للمصريين

لوقف حرب غزة ولبنان، رسائل وتحذيرات رئاسية لقادة فرنسا وهولندا والجزائر والاستخبارات الأمريكية

الطماطم تبدأ من 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

ما حكم صلاة التسابيح في أوقات الكراهة؟ دار الإفتاء تجيب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 1 - 11 - 2024، آخر تحديث بعد مفاجآت أمس

ضبط 3 أجانب بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

100 ألف جنيه جدية حجز، تفاصيل التقديم على شقق جنة مصر

ما حكم تأخير السعي إلى صلاة الجمعة أو تركها؟

منوعات

المزيد

ابتكار سترة عائمة واقية من الرصاص في روسيا

أم تتخلص من حياتها مع طفليها بالقفز في شلالات نياجرا، والسر ابنتها مكة

متحدث الكرملين مش عارف ينطقه، روسيا تغرم "جوجل" مبلغا خياليا يفوق حجم الاقتصاد العالمي

فريق علماء يرمم وجه مصاصة دماء مدفونة منذ 400 عام (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلي

الطماطم تبدأ من 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

بالأرقام، تعرف على حجم صادرات مصر من المانجو

خطوات الاستعلام عن المقبولين بوظائف الهيئة القومية للبريد

المزيد

انفوجراف

قواعد عسكرية إسرائيلية يستهدفها حزب الله (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تأخير السعي إلى صلاة الجمعة أو تركها؟

ما حكم صلاة التسابيح في أوقات الكراهة؟ دار الإفتاء تجيب

هل ورد دعاء الجمعة عن النبي وهل له صيغة محددة؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads