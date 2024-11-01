قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بجولة ميدانية تفقد خلالها عددا من مواقع العمل، وتابع مدى الانضباط بعدد من الشوارع والميادين، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، وهلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب، وعلى لطفي رئيس حي شرق.

محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير وتجميل منطقة الثلاث كبارى ومدخل إدفا وأولاد نصير

وقد استهل المحافظ الجولة بتفقد التشطيبات النهائية لأعمال تطوير وتجميل منطقة الثلاث كباري، ومدخل قرية إدفا وأولاد نصير، والتى قام المحافظ بزيارتها منذ شهر، وأصدر توجيهاته للوحدة المحلية بتطويرها وتكثيف أعمال التجميل بها، واستغلال أحد المساحات الشاغرة لإنشاء حديقة عامة تكون متنفس للأهالي، وتضمنت أعمال التجميل كذلك زراعة الأشجار، وزيادة المساحات الخضراء، وإنشاء سور على كوبري ترعة نجع حمادي، بالإضافة إلى أعمال الدهانات، وزيادة الإضاءة بالمنطقة، بما لا يخالف ضوابط الترشيد، ووجه المحافظ بزيادة مقاعد الجلوس لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين، والتنسيق مع مستشارة المحافظة للتجميل والتشجير لزيادة المسطحات الخضراء والزهور بالحديقة، وتوفير منفذ لبيع احتياجات المواطنين المترددين على الحديقة من المشروبات والأغذية، على أن يتم الإنتهاء من تلك الأعمال وافتتاح الحديقة للمواطنين فى موعد لا يتجاوز الأسبوع القادم.

سراج يتفقد شارع المخبز الآلى ويوجه بالبدء فى أعمال الرصف غدا

كما قام المحافظ بتفقد شارع المخبز الآلي بنطاق حي غرب سوهاج للوقوف على نسب التنفيذ بمشروع تطوير ورصف الشارع،

ووجه المحافظ مسئولى مديرية الطرق بالبدء الفورى غدا فى رصف مسافة 700 متر من الشارع والتى انتهت بها جميع أعمال المرافق بداية من مدخل الشارع من ناحية العروبة، على أن يتم الانتهاء من أعمال المرافق فى الجزء المتبقى يوم الثلاثاء القادم، والبدء فى رصفه مباشرة عقب انتهاء الأعمال، كما وجه المحافظ بالبدء فى رصف الشوارع المتفرعة من المخبز الالى ببلاط الانترلوك وذلك بالتوازى مع أعمال رصف الشارع الرئيسي.

وتضمنت الجولة تفقد أعمال تجميل الجزء الذى تم الانتهاء منه بالكورنيش الغربي أمام المدينة الطبية، ومنطقة عمارات تطوير عواصم المدن خلف المدينة الطبية، واختتم "سراج" جولته بتفقد ميدان الشبان المسلمين والشوارع المتفرعة منه للوقوف على مستوى النظافة والإشغالات ومدى الانضباط بتلك الشوارع، وقد تلاحظ المحافظ وقوف عدد من السيارات المخالفة بالميدان، وشدد على مسئولى المرور وحى شرق سوهاج بمنع غسيل السيارات بالميدان وتحرير محاضر مخالفات فورية بيئة، واتلاف الأسفلت لمن يقوم بغسيل السيارة بالميدان، والمتابعة اليومية المستمرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

والتقى المحافظ خلال الجولة عددا من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم، موجها بالتنسيق مع الجهات المعنية وتلبية تلك الطلبات فورا.