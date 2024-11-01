بمشاركة حمدي فتحي، الوكرة يتقدم على أم صلال بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الوكرة القطري أمام نظيره أم صلال، بتقدم الأول بهدف دون مقابل في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم على استاد الجنوب، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من دوري نجوم قطر.

سجل هدف الوكرة عيسى العيدوني في الدقيقة 7 بتسديدة لا ترد.

وأعلن علي رحمة المدير الفني لفريق الوكرة القطري، تشكيل فريقه الذي يعتمد عليه في مواجهة أم صلال في اللقاء المقرر انطلاقه بعد قليل، ضمن مواجهات الأسبوع التاسع من دوري نجوم قطر.

وشارك الدولي المصري حمدي فتحي أساسيا مع فريق الوكرة.

تشكيل الوكرة القطري أمام أم صلال

ويبدأ فريق الوكرة القطري مباراته أمام أم صلال بتشكيل مكون من:

تشكيل فريق الوكرة، فيتو

تشكيل فريق أم صلال أمام الوكرة

أما فريق أم صلال فيبدأ مباراته أمام الوكرة بتشكيل مكون من:

لاندنج بادجي - فيكتور ليخال - عادل علوي السليماني - أنطونيو متسي - خالد عبد الرؤوق الزريقي - أسامة طنان - مروان لوداني - نعيم عبد الرزاق العينوني - علي حسن يحيى - خليفة سعد خلف - إيديونج أدوسين.

تقام المباراة على ملعب استاد الوكرة الرياضي (استاد الجنوب المونديالي)

ترتيب الفريقين قبل المباراة

يحتل الوكرة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 11 نقطة، بفارق الأهداف عن أم صلال، الذي يحتل المركز الخامس بنفس الرصيد.

يسعى الفريقان لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث للتقرب من المربع الذهبي في جدول الدوري.

يواصل حمدي فتحي تقديم مستويات جيدة مع الوكرة في موسمه الأول، حيث شارك في 32 مباراة خلال موسم 2023-2024، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.