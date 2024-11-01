في جولة مفاجئة، وكيل الطب العلاجي بصحة الدقهلية يتابع انضباط العمل بمستشفى بلقاس

أجرى الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى، زيارة مفاجئة لمستشفى بلقاس لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة بفترة السهر.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة بتكثيف المرور الإشرافى والذى يهدف إلى ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض.



استهل وكيل المديرية للطب العلاجى جولته الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالمرور على جميع أقسام المستشفى بداية من الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة وقسم التعقيم المركزي والأقسام الداخلية والحضانات للوقوف على صلاحية الأجهزة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.



وتابع الزيارة بالاطلاع على مستوي الخدمة الطبية المقدمة للمرضى ومدى دقة تنفيذ البروتوكولات العلاجية المدونة بالتذاكر.



كما قام وكيل الطب العلاجى بمراجعة الحالة الانضباطية للنوباتجية بالسهر وتحويل المتغيبين للتحقيق

