الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نتنياهو يزعم: نغير وجه الشرق الأوسط ولا موعد لنهاية الحرب

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

زعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس قائلا: لا أحدد موعدا لنهاية الحرب لكني أضع أهدافا واضحة للانتصار فيها.

نتنياهو يتعهد بتغيير وجه الشرق الأوسط 

وزعم نتنياهو :" نعالج أذرع الأخطبوط ونضرب في الوقت نفسه رأسه في إيران، وهناك ضغط لتحقيق تسوية في لبنان قبل الآوان والواقع أثبت العكس".

نتنياهو: إسرائيل لديها حرية كبيرة للعمل في إيران أكثر من أي وقت مضى 

وتابع نتنياهو تبريراته:" نغير وجه الشرق الأوسط لكننا ما زلنا في عين العاصفة، وأمامنا تحديات كبيرة، ولا أقلل من شأن أعدائنا مطلقا، ونقدر بشدة الدعم الأمرسكي، وأقول نعم عندما يكون ذلك ممكنا ولا عند الضرورة".

واستطرد:" توجد لإسرائيل حرية عمل كبيرة في إيران أكثر من أي وقت مضى، المهم في التسوية بلبنان إمكانية تحقيق الأمن والعمل ضد التسلح".

txt

بعد استهداف غرفة نتنياهو بمسيرة، نعيم قاسم: نجا هذه المرة وأجله لم يحن بعد

txt

أسرار جديدة في تعطيل مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت بالجنائية الدولية.. الإطاحة بالقاضية الرومانية يثير الريبة.. اتهام كريم خان بالتحرش بموظفة المحكمة.. والاحتلال يحاول الخروج من الورطة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

نتنياهو الشرق الأوسط إيران

مواد متعلقة

بعد استهداف غرفة نتنياهو بمسيرة، نعيم قاسم: نجا هذه المرة وأجله لم يحن بعد

أسرار جديدة في تعطيل مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت بالجنائية الدولية.. الإطاحة بالقاضية الرومانية يثير الريبة.. اتهام كريم خان بالتحرش بموظفة المحكمة.. والاحتلال يحاول الخروج من الورطة

الأكثر قراءة

إثيوبيا تبدأ في تجفيف النهر، والخبراء يكشفون كارثة: أديس أبابا تغلق مفيض سد النهضة

خريطة سقوط الأمطار الغزيرة الرعدية في المحافظات غدا

اتحاد الكرة يوقع عقوبات كبيرة على ثلاثي الزمالك بعد أحداث السوبر بالإمارات

حكم الجماع ليلة الجمعة ويومها والأحاديث الواردة فيه

أستاذ بجامعة هارفارد يكشف حقائق مثيرة بشأن مرض الراحل مصطفى فهمي وعمره الحقيقي

معلول يفجر مفاجأة جديدة بشأن علاقته بالأهلي

عايدة رياض عن زواجها عرفيا لمدة 10 سنوات: قصة وهمية بالتنسيق مع مقدم البرنامج

نجوم الفيلم الفلسطيني "شكرا لأنك تحلم معنا" على ريد كاربت مهرجان الجونة (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

ارتفاع ضحايا الفيضانات في إسبانيا إلى 155 قتيلا (فيديو)

ماسك يستحوذ على مجمع سري لجمع شمل عائلته، فما القصة؟

إعصار قوي يضرب تايوان ويتسبب في إصابة 27 شخصًا

مصرع أم وطفليها بعد قفزهم من أعلى شلالات نياجارا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز الأبيض للمستهلك اليوم الخميس 31-10-2024

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال والرمان في سوق العبور

حركة مؤشر أسعار الفضة عالميا، الأونصة وصلت لهذا المستوى

الطماطم تسجل انخفاضا جديدا، أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أسعار شقق سكن مصر في الطرح الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمار بن ياسر (2 – 2)

حكم الجماع ليلة الجمعة ويومها والأحاديث الواردة فيه

دعاء فك الكرب وتيسير الأمور في ليلة الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads