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الانتهاء من الهيكل الخرساني، 7 معلومات عن البرج الأيقوني بالعلمين الجديدة

البرج الايقوني
البرج الايقوني

انتهت وزارة  الإسكان  من تنفيذ أعمال الهيكل الخرسانى للبرج الأيقونى بالعلمين الجديدة، بالتعاون مع شركة "CSCEC" الصينية، ونستعرض أبرز المعلومات عن البرج الأيقونى بالعلمين الجديدة:

  • يعد أطول برج على ساحل البحر المتوسط.
  • الارتفاع النهائى للبرج الأيقوني يتجاوز الـ 300 متر، ويضم 67 طابقًا، وطابقين تحت الأرض.
  • يتوسط أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة.
  • بدأ تنفيذه فى شهر فبراير 2022، وتم الانتهاء من هيكله الخرساني.

  • استهلك الهيكل الخرساني للبرج نحو 140 ألف م3 خرسانة مسلحة، وشمل صب أكبر لبشة مسلحة في أفريقيا 19.6 ألف م3.
  • المساحة الإجمالية لأرض المشروع حوالى 463 ألف م2، ومساحة البوديوم حوالى 96 ألف م2، وتصل مساحة الطابق إلى 3 آلاف م2.
  • البرج الأيقوني يقع ضمن أبراج الداون والتى تضم أيضًا 4 أبراج أخرى، بارتفاع 200 متر للبرج (56 طابقًا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2، ويتوسطها بحيرات العلمين "كريستال لاجون"، وتضم عددًا من الجزر، والعديد من الأنشطة الترفيهية والتجارية لخدمة سكان ومرتادي المدينة، وتُحاط بممشى سياحى، وستضاهي المشروعات المثيلة على مستوى العالم.

وشهد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونى هونج، وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، ويانغ يى، القنصل العام للصين بالإسكندرية، حفل انتهاء الهيكل الخرسانى للبرج الأيقونى بالعلمين الجديدة، وذلك بحضور  وين بينغ، مدير عام شركة "CSCEC" الصينية، ومسئولى الشركة، ووزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة انكوم، واستشارى المشروع.


 

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