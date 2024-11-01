الجمعة 01 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أردوغان يدعو إلى تضامن دول الشرق الأوسط لوقف التصرفات الإسرائيلية

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى تضامن دول الشرق الأوسط لكبح التصرفات الإسرائيلية.

 أردوغان يدعو للتضامن بين دول الشرق الأوسط


وقال أردوغان خلال محادثاته مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في إسطنبول: "تركيا والعراق دولتان جارتان تربطهما روابط تاريخية وثقافية عميقة، ويجب تطوير العلاقات الثنائية والاستفادة من فرص التعاون، وخاصة مشروع طريق التنمية الذي يعود بفوائد عديدة على البلدين".

التنظيمات الإرهابية تشكل تهديدا أمنيا لكل من تركيا والعراق


وأضاف أردوغان: "إن التنظيمات الإرهابية تشكل تهديدا أمنيا لكل من تركيا والعراق، وإن القتال ضد التنظيمات الإرهابية يخدم السلام والاستقرار في البلدين، وإن تركيا راضية عن الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة العراقية في القتال ضد حزب العمال المحظور في تركيا".

وتابع: "إن العدوان الإسرائيلي في منطقتنا يشكل تهديدا للسلام الإقليمي والعالمي، يجب على المجتمع الدولي وخاصة دول المنطقة أن تتحرك بشكل متضامن لوقف تصرفات إسرائيل وضمان السلام والهدوء".

واستقبل أردوغان محمد شياع السوداني في قصر وحيد الدين بإسطنبول، وبحث الطرفان خلال الاستقبال العلاقات الثنائية بين تركيا والعراق والقضايا الإقليمية والعالمية.

أردوغان: المنطقة تتجه نحو اتساع رقعة الحرب بشكل خطير

أردوغان: إسرائيل تحاول إشعال حرب إقليمية بدعم من الغرب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل الحكومة العراقية الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الرئيس التركي الشرق الأوسط

مواد متعلقة

زي النهاردة، إعلان الجمهورية في تركيا وإنهاء الحقبة العثمانية بعد 5 قرون

أردوغان: المنطقة تتجه نحو اتساع رقعة الحرب بشكل خطير

أردوغان: إسرائيل تحاول إشعال حرب إقليمية بدعم من الغرب

أردوغان: الهجوم على شركة الصناعات الجوية يستهدف سلامة بلادنا

الأكثر قراءة

غرق باخرة تجارية مصرية قبالة سواحل ليبيا وإنقاذ 6 من طاقمها

إصابة طبيب في واقعة الاعتداء على فريق قسم الرعاية بمستشفى الشيخ زايد

تطورات مثيرة في أزمة علي معلول مع الأهلي

جوميز يستبعد شيكابالا من مواجهة البنك الأهلي لهذا السبب

عبد الواحد السيد في أول تعليق له بعد انتهاء الأزمة: بداية خير

أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلي في مواجهة الزمالك بالدوري

أول رد من وزير الصحة بشأن الاعتداء على الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان

دار الإفتاء: الأحد غرة شهر جمادي الأولى لعام 1446 هجرًيا

منوعات

المزيد

حال عدم تخطي العروس هذه السن، مدينة صينية تمنح مكافأة نقدية للأزواج

علماء يدرسون إمكانية الحصول على معادن نادرة من البحر الأسود

روسيا تجهز قمرا صغيرا لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

ارتفاع ثروة أغنى أغنياء روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 بالبورصات العالمية

التقديم إلكترونيًا، التفاصيل الكاملة لحجز شقق الإسكان المتميز

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. ليفربول ضد ليفركوزن.. الأهلي مع زد.. الزمالك أمام سموحة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إخفاء درجة جودة السلعة عند بيعها؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الحوت في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية كبيرة

تعرف على فضائل الاستغفار وكيفيته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads