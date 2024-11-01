أردوغان يدعو إلى تضامن دول الشرق الأوسط لوقف التصرفات الإسرائيلية

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى تضامن دول الشرق الأوسط لكبح التصرفات الإسرائيلية.

أردوغان يدعو للتضامن بين دول الشرق الأوسط



وقال أردوغان خلال محادثاته مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في إسطنبول: "تركيا والعراق دولتان جارتان تربطهما روابط تاريخية وثقافية عميقة، ويجب تطوير العلاقات الثنائية والاستفادة من فرص التعاون، وخاصة مشروع طريق التنمية الذي يعود بفوائد عديدة على البلدين".

التنظيمات الإرهابية تشكل تهديدا أمنيا لكل من تركيا والعراق



وأضاف أردوغان: "إن التنظيمات الإرهابية تشكل تهديدا أمنيا لكل من تركيا والعراق، وإن القتال ضد التنظيمات الإرهابية يخدم السلام والاستقرار في البلدين، وإن تركيا راضية عن الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة العراقية في القتال ضد حزب العمال المحظور في تركيا".

وتابع: "إن العدوان الإسرائيلي في منطقتنا يشكل تهديدا للسلام الإقليمي والعالمي، يجب على المجتمع الدولي وخاصة دول المنطقة أن تتحرك بشكل متضامن لوقف تصرفات إسرائيل وضمان السلام والهدوء".

واستقبل أردوغان محمد شياع السوداني في قصر وحيد الدين بإسطنبول، وبحث الطرفان خلال الاستقبال العلاقات الثنائية بين تركيا والعراق والقضايا الإقليمية والعالمية.