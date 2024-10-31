الخميس 31 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

أردوغان: المنطقة تتجه نحو اتساع رقعة الحرب بشكل خطير

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس: إن المنطقة تتجه نحو توسع للحرب بشكل خطير.

أردوغان يحذر من اتساع رقعة التصعيد في المنطقة 

وذكر أردوغان في رده على سؤال خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي في العاصمة أنقرة: “في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء اللبناني ميقاتي إنهم ينتظرون أو يتوقعون وقفا لإطلاق النار تواصل إسرائيل هجماتها على لبنان”.

أردوغان يعلق على تصريحات أمين عام حزب الله 

وأضاف الرئيس التركي تعليقا على إعلان الزعيم الجديد لحزب الله اللبناني نعيم قاسم "أنهم سيحاربون من أجل لبنان وسيواصلون الحرب"، مشيرا إلى أن "قاسم أظهر تصميما واضحا بأنهم ماضون في الطريق نفسه ولا تغيير في سياستهم".

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