غنام محمد يحصد جائزة رجل مباراة مودرن سبورت وإنبي في الدوري الممتاز

حصد غنام محمد لاعب وسط فريق مودرن سبورت جائزة رجل مباراة فريقه أمام إنبي، والتي انتهت بالتعادل السلبي، مساء اليوم الخميس، في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وأهدر الكاميروني جوزيف جوناثان نجويم ضربة جزاء لفريق مودرن سبورت في الدقيقة 90+8، بعدما تصدى لها ببراعة عبد الرحمن سمير حارس مرمى إنبي.

تشكيل مودرن سبورت ضد إنبي

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد، محمد دسوقي، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، علي زعزع.

خط الهجوم: أحمد عاطف.

تشكيل إنبي أمام مودرن سبورت

حراسة المرمى: بودي سمير.

خط الدفاع: على فوزي، أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، مصطفى دويدار.

خط الوسط: هشام عادل، أحمد العجوز، مودي ناصر، مصطفى شكشك.

خط الهجوم: رفيق كابو، أحمد أمين أوفا.