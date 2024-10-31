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رياضة

الدوري المصري، أحمد عاطف يقود هجوم مودرن سبورت أمام إنبي

مودرن سبورت، فيتو
مودرن سبورت، فيتو

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق إنبي ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري.

 تشكيل مودرن سبورت أمام إنبي بالدوري

وضم التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى:  محمود جنش.

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد، محمد دسوقي، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، علي زعزع.

خط لهجوم: أحمد عاطف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، باسم علي، نادر هشام، فيجيري، أميسي، خالد رضا، محمد صبري، أحمد كباكا، أرنولد إيبا.

ويستضيف بعد قليل وفي تمام الثامنة مساءً فريق مودرن سبورت نظيره فريق إنبي على ملعب ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري نايل.


وأبرم مودرن سبورت 15 صفقة جديدة لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل على رأسها: "الإنجليزي فيجيري شون شيما والزامبي إينوك ساكالا مهاجم زيسكو يونايتد، وفريدريك كيسي لاعب وسط منتخب غانا للشباب، ومحمد أميسي لاعب منتخب بوروندي، وكريم عماد حارس مرمى حرس الحدود، ومحمد مجدي حارس مرمى الداخلية.

 

كما ضم مودرن سبورت محمد دسوقي ظهير أيسر الإسماعيلي، وطارق محمد مدافع سبورتنج، ونادر هشام ظهير أيسر وادي دجلة، وعبد الله حافظ صانع ألعاب أركا جدينيا البولندي، وعبد الرحمن شيكا لاعب وسط الإنتاج الحربي، وأحمد مصطفى جناح الأخدود السعودي، ومحمد مسعد جناح منتخب السويس، ومحمد صبري لاعب وسط بروكسي، وضياء السيد مهاجم المنصورة".

في المقابل تعاقد إنبي مع 6 لاعبين هم: "محمد سمير، عبد الرحمن مانو، يوسف حسن، شيكو محارب، يوسف عادل، سيف الكساب".

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