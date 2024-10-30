مجلس جامعة القناة يكرم عميد كلية التمريض (صور)

كرم مجلس جامعة قناة السويس، برئاسة الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الدكتورة وفاء عبد العظيم، عميد كلية التمريض، بإهدائها درع الجامعة تقديرًا لجهودها المتميزة خلال فترة عملها، والتي شهدت تحقيق الكلية للاعتماد الأكاديمي مرتين، إلى جانب دورها البارز في تعزيز مكانة الكلية وتطوير برامجها.

وأشاد الدكتور ناصر مندور بالدكتورة وفاء عبد العظيم، مشيرًا إلى أن مسيرتها كانت حافلة بالإنجازات، وأنها قدمت نموذجًا يُحتذى به في التفاني والالتزام، وهو ما انعكس إيجابًا على سمعة الكلية ومكانتها بين نظيراتها على مستوى الجامعات المصرية.

جانب من التكريم،فيتو

وأعرب الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن تقديره لروح الأسرة الواحدة التي رسختها الدكتورة وفاء داخل الكلية، مما ساهم في خلق بيئة عمل إيجابية بين العاملين والطلاب.

جانب من التكريم،فيتو

جانب من التكريم،فيتو

وأثنى الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على جهودها في كافة المناسبات التي تم تنظيمها داخل الجامعة، مؤكدًا أن حضورها الفاعل ترك أثرًا مميزًا على الأنشطة الأكاديمية والطلابية وخاصة فيما يخص تمكين المرأة والجودة.

إسهامات الدكتورة وفاء عبد العظيم

كما أشاد الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بإسهامات الدكتورة وفاء فيما يخص كلية التمريض بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، حيث ساهمت في وضع لوائح الكلية، خاصة في بدايات انطلاق العمل بالكلية.

تقدير دور عبد العظيم في الجامعة

أعربت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن تقديرها للدور الكبير الذي قامت به الدكتورة وفاء عبد العظيم في مجال خدمة المجتمع من خلال كلية التمريض. وأشادت بجهودها في دعم مبادرات الجامعة المجتمعية وبرامج التوعية الصحية، مؤكدة أن مساهماتها كان لها أثر واضح في تعزيز وعي المجتمع ودعم البيئة الصحية.

فيما قدم شريف فاروق التكريم كلمة عبّر فيها عن تقديره لمجهودات الدكتورة وفاء، مؤكدًا أن دورها في دعم الكلية وتطويرها سيظل مصدر فخر واعتزاز لكلية التمريض وجامعة قناة السويس.

وفي كلمتها، أعربت الدكتورة وفاء عبد العظيم عن شكرها وتقديرها لرئيس الجامعة ونوابه وأعضاء مجلس الجامعة على هذا التكريم، مؤكدة أن هذا التقدير يمثل لها دافعا للاستمرار في العطاء ودعم التطوير.

وأشادت بروح التعاون والعمل الجماعي، معربة عن اعتزازها بمساهمتها في الحصول على الاعتماد الأكاديمي مرتين، وحضورها الفاعل في مناسبات الجامعة المختلفة، ومؤكدة أن نجاحاتها كانت ثمرة لجهود مشتركة وروح الأسرة الواحدة داخل الكلية.

كما تبادل العمداء كلمات الثناء والتقدير للدكتورة وفاء، متمنين لها التوفيق في مسيرتها الجديدة كعميد لكلية التمريض بجامعة العلوم والتكنولوجيا.

وقام رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة بتسليمها درع الجامعة.