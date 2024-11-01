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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة أول أيام التوقيت الشتوي

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار نهارًا على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31 - 10 - 2024

حالة الطقس غدًا الجمعة 1-11-2024 بوادي النطرون


الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

 

حالة الطقس ليلًا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود  طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية اليوم على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

 

حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى:17
 
 

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