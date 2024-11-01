الجمعة 01 نوفمبر 2024
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رياضة

قبل موقعة اليوم، الزمالك يعادل ضعف القيمة السوقية للبنك الأهلي

الزمالك
الزمالك

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية أمام البنك الأهلي اليوم الجمعة، على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز. 

وفي السطور التالية نستعرض القيمة السوقية للزمالك والبنك الأهلي قبل مباراة اليوم في الدوري الممتاز. 

القيمة السوقية للزمالك والبنك الأهلي 

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 17.10 مليون يورو وأغلى لاعب هو أحمد سيد زيزو بقيمة 4 ملايين يورو. 

فيما تبلغ القيمة السوقية للبنك الأهلي 7.55 مليون يورو وأغلى لاعب هو أحمد ياسر ريان بقيمة 800 ألف يورو. 

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

 ويواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري في الثامنة مساء اليوم الجمعة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي 

 ومن المنتظر أن تنقل الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت. 

الزمالك 
الزمالك 

وانتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق عقب مران الأمس، في أحد الفنادق القريبة من ستاد السلام، استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها اليوم الجمعة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاأخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

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