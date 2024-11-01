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رياضة

دوري السيدات، تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة المصري

الزمالك
الزمالك

أعلن عادل حسين، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات"، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مواجهة المصري المقرر لها بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

 تشكيل الزمالك أمام المصري 

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: سارة نائل

خط الدفاع: أمنية عاطف - سمر محمد - أيه إبراهيم - كنزي شريف

خط الوسط: ميرال خضر - رحمة شعبان - سينثيا أونديكشي أكو - شيماء علي

خط الهجوم: ياتوندي أتنوكي فاچوبي - أليس أوياه أوجيبي  

 


ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: "نعمة سيد - يسرا إبراهيم - حبيبة إسماعيل - حبيبة محمد - لوجين ياسر - نور الهدي محمد - لوجين حسام - شهد عبد الباسط - ميران أحمد".

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