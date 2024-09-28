فى ذكرى رحيل جمال عبد الناصر، عرض وثيقة نادرة أهداها الزعيم للموسيقار الأرمني آرام خاتشاتوريان

ظهرت للنور وللمرة الأولى وثيقة فنية نادرة أهداها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للموسيقار الأرمني العالمي آرام خاتشاتوريان أثناء زيارة الأخير لمصر.

وثيقة نادرة بين الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وآرام خاتشاتوريان

وكشفت الهيئة الوطنية الأرمنية عن تلك الوثيقة النادرة بالتزامن مع الذكرى الـ 54 على رحيل جمال عبد الناصر، وهى وثيقة قدمها الرئيس الراحل لـ خاتشاتوريان أثناء استقباله في المطار عام 1961، وكرمه “ناصر” حينها بأرقى الأوسمة وهو “وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى”.

وتعتبر الوسام والوثيقة ضمن أبرز مقتنيات متحف آرام خاتشاتوريان بالعاصمة الأرمنية يريفان.

آرام خاتشاتوريان

و"آرام خاتشاتوريان" من مواليد 6 يونيو 1903، ويعتبر موسيقي ومؤلف سيمفونيات من أصل أرمني تبليسي عاصمة جورجيا والتي كانت مركزا ثقافيا لكثير من شعراء وكتاب أرمن في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. في عام 1915 هاجر أرام مع عائلته إلى مدينة كراسنودار الروسية. امتاز بتنوع مؤلفاته وكثرتها وأبرز أعماله باليه كايانيه واسبارتاكوس وما يزال موسيقى رقصة السيوف التي ألفها خاتشاتوريان من أكثر المقطوعات المعروفة عالميا. كما أن له مؤلفات لآلة الكمان والتشيلو وموسيقى أفلام كما له ثلاث سيمفونيات.. وتوفي فى 1 مايو 1978.

جمال عبد الناصر

تحل اليوم السبت ذكرى رحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. وهو الرئيس الرئيس الثاني لجمهورية مصر تولي خلال الفترة من عام 1956 وحتى وفاته عام 1970.

وهو قائد الاتحاد العربي الاشتراكي الذي يدعو للوحدة العربية، وأحد قادة ثورة 23 يوليو التي أطاحت بالنظام الملكي وحوّلت نظام مصر إلى جمهورية رئاسية، شغل ناصر منصب نائب رئيس الوزراء في حكومتها الجديدة، قبيل انطلاق الثورة، كان ناصر عضوًا في حزب مصر الفتاة الذي كان ينادي بالاشتراكية… استقال عبد الناصر بعد الثورة من منصبه في الجيش وتولى رئاسة الوزراء، ثم اختير رئيسًا للجمهورية في 25 يونيو 1956، طبقًا لاستفتاء أجري في 23 يونيو 1956.