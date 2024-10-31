وزير الداخلية يوقع مع نظيره الصيني بروتوكول تعاون أمني

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية جلسة مُباحثات مُوسعة خلال زيارته الرسمية على رأس وفد أمنى رفيع المُستوى، مع نظيره وانغ شيا هونغ- مُستشار الدولة ووزير الأمن العام الصيني بمقر وزارة الأمن العام الصينية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين وأساليب تدعيمها، بالإضافة لآخر المُستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك، كما شهد اللقاء توقيع بروتوكول لتعزيز التعاون الأمني بين الجانبين في مُواجهة الجرائم بشتى صورها.

وأكد وزير الأمن العام الصيني خلال اللقاء على أهمية مصر ودورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط، مُشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في مُكافحة الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها والتي كان لها بالغ الأثر في تدعيم الاستقرار في مصر ومُحيطها الإقليمي.

وأعرب عن أهمية تبادل الخبرات وتعزيز قنوات الاتصال بين الجانبين في ضوء ضرورة تكاتف المُجتمع الدولي لمُواجهة التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحة الدولية.

ومن جانبه أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على متانة أواصر العلاقات التى تجمع البلدين الصديقين، كما صرح بأن زيارته لجمهورية الصين الشعبية تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المُستمر بين مسئولى البلدين.

وأشار إلى حرص وزارة الداخلية الدائم على مد جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية الصينية وترحيبه بتعزيز آليات تبادل الخبرات والتدريب المُشترك مع الجانب الصينى انطلاقًا من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار بين الدول، لحفظ وصون السلم والأمن الدوليين.

كما قام اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بزيارة عدد من المواقع الشرطية شملت جامعة الشرطة والمركز الصينى للتدريب على عمليات حفظ السلام، ومركز التعامل مع القضايا الأمنية وإنفاذ القانون حيث أشاد بمستوى القدرات والإمكانات الفنية والتدريبية التى تتمتع بها تلك المواقع، مؤكدًا فى ختام زيارته ضرورة العمل على تطابق الرؤى فيما يتصل بآليات التعامل مع التحديات الأمنية الراهنة.