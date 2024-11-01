تفاصيل لقاء وزير الاستثمار ومبعوث رئيس زامبيا على هامش قمة الكوميسا في بوروندي

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على هامش مشاركته في قمة الكوميسا الثالثة والعشرين في بوجمبورا بدولة بوروندي مع إينوككافينديل، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية زامبيا.

وأكد الوزير خلال اللقاء على قوة العلاقات الثنائية بين مصر وزامبيا، مشيدًا بجهود جمهورية زامبيا خلال رئاستها للكوميسا خلفًا لمصر منذ انعقاد القمة الثانية والعشرين للتجمع بالعاصمة الزامبية لوساكا في يونيو 2023، وحرص القيادة السياسية على تنمية التعاون الثنائي مع زامبيا في إطار ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الزامبية لوساكا في يونيو 2023، والتي أعقبها تطور في العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من المجالات على رأسها التعاون في مجال الأدوية والبنية التحتية والزراعة.





وقال المهندس حسن الخطيب إن مصر حريصة على استمرار تعاونها الاستثماري مع زامبيا وفقًا للقطاعات الأولوية للحكومة الزامبية، وفي مقدمتها النقل والربط البري والطاقة والزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري بين مصر وزامبيا في إطار اتفاقية الكوميسا، وعلى استعداد الشركات المصرية لتوجيه المزيد من صادراتها إلى السوق الزامبي في مختلف القطاعات التصديرية لا سيما الصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والصناعات النسيجية والكيماويات والأسمدة، مواد البناء والتشييد، والصناعات الطبية والدوائية.



من جانبه أشاد المبعوث الزامبي بتعاون بلاده مع مصر في مختلف المجالات، وإلى دور مصر المهم في رفع القدرات الزامبية، وحرص الحكومة الزامبية على الاستفادة من التجارب المصرية الناجحة في مجال الاستزراع السمكي وتنمية الإنتاج الزراعي وإدارة المياه، وتطوير قطاعات البنية التحتية.

ولفت إلى الدور الهام الذي تقوم به مصر للتنسيق مع زامبيا لتعزيز التكامل الإقليمي في إطار الكوميسا وتشجيع مجتمع الأعمال بالبلدين لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة، مشيرًا إلى تطلع بلاده لمزيد من التعاون التجاري والاستثماري مع مصر.

يذكر أن حجم الصادرات المصرية لزامبيا شهد زيادة ملحوظة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت قيمتها إلى 15 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 85% عن قيمتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتركزت أهم الصادرات المصرية لزامبيا في قطاعات المنتجات الطبية والكيماويات والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، ومنتجات التعبئة والتغليف.

حضر اللقاء السفير معتز أنور سفير جمهورية مصر العربية لدى زامبيا ومندوب مصر الدائم لدى الكوميسا، والوزير المفوض التجاري فاضل يعقوب مدير شؤون الدول والمنظمات الأفريقية بالتمثيل التجاري، والسكرتير الأول التجاري محمد عبد الله رئيس مكتب التمثيل التجاري في زامبيا ونقطة اتصال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع سكرتارية الكوميسا.