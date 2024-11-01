حملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق في الدقهلية

شنت إدارة التموين بمركز أجا في محافظة الدقهلية بالتنسيق مع رئاسة المركز حملة تموينية على المخابز البلدية.

استمرار الحملات التموينية بأجا

وجاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية باستمرار الحملات التموينية على نطاق المراكز لرفع المعاناة على المواطنين، وتنفيذًا لتكليفات المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة أجا بمتابعة الأعمال اليومية للإدارات الخدمية بمركز أجا وبالأخص الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر إثبات حالة نقص وزن بمقدار من 8 إلى 19 جراما، 3 محاضر إثبات حالة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضر إثبات حالة عدم وجود قائمة أسعار.



كما تم تحرير 5 محاضر أحوال إعدام إحراز، وذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة بالاشتراك مع الرقابة التجارية بالإدارة بالتنسيق مع مركز شرطة أجا.

وتمكنت الحملة من إعدام إحراز، وذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة بالاشتراك مع الرقابة التجارية بالإدارة برئاسة يحيى محمد السيد مدير الإدارة وفاطمة عبدالواحد رئيس قسم الرقابة التموينية وطارق ذكى وهشام الطنطاوي المفتشان بإدارة تموين أجا.

التصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم

وشدد "رئيس المركز" باستمرار الحملات وتكثيف هذه الحملات الرقابية التموينية بكافة قري المركز حرصا على صحة وسلامة المواطنين والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.