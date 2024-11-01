الجمعة 01 نوفمبر 2024
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طلاب جامعة أسيوط يشاركون في برنامج السياسة الخارجية بوزارة الهجرة

طلاب جامعة أسيوط
طلاب جامعة أسيوط يشاركون في برنامج نظم معلومات السياسات،فيتو

 شارك طلاب جامعة أسيوط برنامج نظم معلومات السياسات العامة PPIS؛ في الفعالية التى نظمتها وزارة الخارجية والهجرة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حول برنامج  "السياسة الخارجية المصرية"،بحضور (٥٠) طالبًا وطالبة، من (٢٠) جامعة حكومية مصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وضمن أنشطة الدبلوماسية العامة التي تنظمها الوزارة؛ للتفاعل مع الشباب المصري، والحديث عن أولويات السياسة الخارجية المصرية، وتحدياتها، وذلك تحت إشراف، وحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة.

إجراء حوار متبادل مع الطلاب حول السياسة الخارجية المصرية

وثمن الدكتور المنشاوى؛ استضافة وزارة الخارجية لشباب مصر الواعد من مختلف الجامعات المصرية؛ للمشاركة في هذه الفعالية المهمة، وحرصها علي التفاعل مع فئة الشباب، وإجراء حوار متبادل معهم حول السياسة الخارجية المصرية؛ خاصةً في ظل التحديات الاستثنائية، والأزمات الإقليمية غير المسبوقة التي تحيط بمصر، والاستماع لآراء الشباب حول التطورات الراهنة في الإقليم، ومقترحاتهم، وتصوراتهم حول سُبل التعامل معها.

برنامج السياسة الخارجية المصرية

كما أشاد رئيس جامعة أسيوط، بالمشاركة الطلابية في برنامج السياسة الخارجية المصرية، والتي تُعزز بدورها من الوعي السياسي، والمسؤولية الوطنية لدي الطلاب؛ تجاه المجتمع، والدولة، مؤكدًا أن جامعة أسيوط حريصة على خلق بيئة ثرية للطلاب في مختلف المجالات؛ تُمكنهم من التعبير عن آرائهم، وإطلاق قدراتهم ومواهبهم، وتنميتها، فضلًا عن المشاركة في الأنشطة، والفعاليات المختلفة؛ التي تُكسبهم قيم الحوار، والتفكير النقدي، والمواطنة الحقيقية، والمساهمة في صنع القرارات؛ من أجل إحداث تغيير حقيقي في المجتمع.
 


وجاءت مشاركة طلاب برنامج نظم معلومات السياسات العامة PPIS؛ تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، والدكتور محمد عدوى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد الشوري أستاذ العلوم السياسية المساعد، ومنسق البرنامج، وشارك من الطلاب كل من معتز محمد بالمستوى الثاني، وناردين ناجح بالمستوى الثالث، وذلك في إطار جهود جامعة أسيوط المتواصلة؛ علي  تشجيع، وربط أبنائها بمؤسسات الدولة المرموقة.


ومن جانبهم، أعرب الطلاب المشاركون؛ عن سعادتهم البالغة؛ لترشيحهم للمشاركة في تلك الفاعلية المهمة، والتى أضافت لهم الكثير من الخبرات، مؤكدين أن الأمل في تمثيل بلادهم الحبيبة ليس ببعيد؛ شريطةً التحلي بالعمل الجاد، والخلق الرفيع، والانتماء الحقيقي للوطن، موجهين الشكر، والتقدير؛ لإدارة الجامعة، والكلية، والبرنامج؛ علي دعمهم المتواصل، وتشجيهم للالتحاق بمؤسسات الدولة المرموقة في شتى المجالات.

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وتضمنت الفعالية؛ عدة جلسات مع عدد من مساعدي الوزير ونوابهم، والتي تناولت؛ تطورات العلاقات المصرية مع الدول العربية، والإفريقية، والأوروبية، فضلًا عن لقاءات مع القطاعين؛ الاقتصادي، وحقوق الإنسان، حيث أُتيحت الفرصة للطلاب؛ لعقد اجتماعات مع قطاعات الوزارة؛ للتعرف على طبيعة عمل الدبلوماسية المصرية، وتم ترتيب جلسة خاصة للطلاب؛ لاستعراض شروط، ومعايير الالتحاق بوزارة الخارجية.

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