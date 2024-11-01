الجمعة 01 نوفمبر 2024
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محافظات

رفع درجة الاستعدادات بالإسكندرية تحسبا لسقوط أمطار

الإسكندرية
الإسكندرية

اعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض المحافظة لسقوط أمطار من متوسطة إلي غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق مُتفرقة من المُحافظة.

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وشدد المحافظ على جميع المسئولين ورؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي رفع حالة الطوارئ، والدفع بسيارات رفع المياه والبدالات، واستمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق والبيارات، والتأكيد على رفع أي مُخلفات، أو نواتج حفر، بصفة مُستمرة؛ منعًا لإنسداد الشنايش.

كما وجه جميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع ورصد أي حالات طارئة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

جدير بالذكر، أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة.  

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