الجمعة 01 نوفمبر 2024
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محافظات

بدءا من الغد، ضعف المياه لمدة 48 ساعة في بعض المناطق بجرجا

ضعف المياه
ضعف المياه

 أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن ضعف المياه بالأدوار العليا بجزيرة جرجا وقرية المشوادى والمشتل وشارعى سعد زغلول والبوابة بمركز جرجا، وذلك يوم غد السبت الموافق 2 نوفمبر 2024 من الساعة الواحدة صباحًا حتى الساعة الواحدة صباح يوم الاثنين لمدة 48 ساعة. 

  

تطهير مروق 2 بمحطة مياه جرجا الجديدة 

 وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج إنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال تطهير المروق2 بمحطة مياه مدينة جرجا الجديدة.
 

 

 وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من، تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.
وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

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