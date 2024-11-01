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آخرة اللعب بالسلاح، إصابة سائق بطلق نارى على يد صديقه فى سوهاج

إصابة سائق بطلق نارى
إصابة سائق بطلق نارى بمركز البلينا فى سوهاج

أصيب سائق بطلق نارى بدائرة مركز البلينا بطريق الخطأ على يد صديقه أثناء عبثه بسلاحه ونقل إلى مستشفى البلينا المركزى لتلقى العلاج وأخطرت الجهات الأمنية التى ضبطت المتهم والسلاح.

الجهات الأمنية تتلقى بلاغا من المستشفى المركزى بإصابة سائق بطلق نارى 

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية  بوصول المدعو  حسين م ح م ح- سن 25 سائق - الى مستشفي البلينا المركزي مصابًا " طلق ناري ومقيم بمركز البلينا.

وبالانتقال والفحص أفاد المصاب بأنه أثناء تواجده بأرضه الزراعية بذات الناحية وبرفقته صديقه المدعو  الخضري (ف ا م- سن) 21 عامل  ومقيم دائرة المركز وحال عبث الأخير بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابته.

  ضبط المتهم والسلاح المستخدم 

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده  وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة دون قصد منه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 

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اصابة سائق الجهات الامنية اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج مدير أمن سوهاج مستشفى البلينا المركزي ناري

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