سقوط تشكيل عصابى لسرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف في الإسكندرية

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف.

تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام شخصين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات" بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بأسلوب الخطف أثناء تواجده بمنطقة الورديان بالإسكندرية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم أول العامرية).. وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، كما أرشدا عن (الهاتف المحمول المستولى عليه) لدى عميلهما (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بذات العنوان) "تم ضبطه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.