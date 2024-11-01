الجمعة 01 نوفمبر 2024
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رياضة

ريال مدريد يستعد لإطلاق سراح تشواميني "تقرير"

تشواميني
تشواميني

 أصبح نادي ريال مدريد مستعدًا للاستماع للعروض المقدمة إلى لاعب الوسط أوريلين تشواميني، حيث ترحب إدارة النادي برحيل اللاعب الفرنسي عن صفوف الفريق.

وقالت ريليفو الإسبانية إنه رغم اقتناع أنشيلوتي بقدرات تشواميني، لكن إدارة النادي تؤمن أكثر بكامافينجا، وتفضل الاحتفاظ به والتخلي عن مواطنه، الذي ظهر بصورة سيئة في الكلاسيكو أمام برشلونة.

من ناحية أخرى أعلن نادي  ريال مدريد، امس الخميس، تبرعه بمبلغ مليون يورو لمساعدة ضحايا الفيضانات، التي ضربت إسبانيا مؤخرًا. 

وأودت الفيضانات المفاجئة بحياة 95 شخصًا على الأقل، في أسوأ كارثة طبيعية تضرب إسبانيا خلال القرن الحالي.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا، حيث ما يزال هناك أشخاص مفقودون، وما زالت جهود البحث جارية، ولم يتم الوصول إلى بعض المركبات التي تحمل جثثًا بعد.

وذكر ريال مدريد، في بيان مقتضب نشره على موقعه الرسمي: "أطلقت مؤسسة ريال مدريد والصليب الأحمر اليوم حملة لجمع التبرعات تهدف إلى دعم المتضررين من العاصفة".

أضاف النادي الملكي: "قرر ريال مدريد دعم هذه الحملة بالتبرع بمليون يورو لمساعدة العائلات التي تعاني وتحتاج إلى كل مساعدتنا وتضامننا".

 

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