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رياضة

مباراة فالنسيا تضع ريال مدريد في ورطة

ريال مدريد
ريال مدريد

يواجه نادي ريال مدريد أزمة محتملة بعد تأجيل مباراته مع فالنسيا ضمن منافسات الجولة 12 من الليجا، المقرر إقامتها السبت المقبل.


وتقدمت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" بطلب رسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم، لتأجيل مباراتين وهما فالنسيا - ريال مدريد، وفياريال - رايو فاليكانو، على خلفية العاصفة "دانا" التي تسببت في أضرار واسعة عبر إقليم فالنسيا.

 

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أقرب فرصة لإقامة المباراة قد تكون في شهر فبراير المقبل (أحد أيام 11 و13 أو 18 و20) بشرط ألا يكون ريال مدريد مشاركا في مرحلة الملحق لدوري أبطال أوروبا.


أما إذا أنهى الفريق الدور الأول بين المركزين التاسع والـ24 في مرحلة الدوري، فلن تلعب المباراة ضد فالنسيا حتى نهاية أبريل 2025.

وتسبب تراكم المباريات في مشكلة حقيقية لريال مدريد، ويضيف التأجيل المزيد من التعقيد.


ومع ذلك، توجد فائدة وحيدة، حيث سيحظى فريق كارلو أنشيلوتي بفترة راحة إضافية قبل المباريات القادمة.

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