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رياضة

ريال مدريد يتبرع بمبلغ ضخم لمساعدة ضحايا الفيضانات بإسبانيا

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

أعلن نادي  ريال مدريد، اليوم الخميس، تبرعه بمبلغ مليون يورو لمساعدة ضحايا الفيضانات، التي ضربت إسبانيا مؤخرًا. 

وأودت الفيضانات المفاجئة بحياة 95 شخصًا على الأقل، في أسوأ كارثة طبيعية تضرب إسبانيا خلال القرن الحالي.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا، حيث ما يزال هناك أشخاص مفقودون، وما زالت جهود البحث جارية، ولم يتم الوصول إلى بعض المركبات التي تحمل جثثًا بعد.

وذكر ريال مدريد، في بيان مقتضب نشره على موقعه الرسمي: "أطلقت مؤسسة ريال مدريد والصليب الأحمر اليوم حملة لجمع التبرعات تهدف إلى دعم المتضررين من العاصفة".

أضاف النادي الملكي: "قرر ريال مدريد دعم هذه الحملة بالتبرع بمليون يورو لمساعدة العائلات التي تعاني وتحتاج إلى كل مساعدتنا وتضامننا".

يشار إلى أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرر تأجيل المباريات التي كان من المقرر إقامتها في المسابقات الاحترافية وغير الاحترافية، سواء في كرة القدم المكونة من 11 لاعبا أو في الصالات في منطقة فالنسيا، التي ضربتها الفيضانات المدمرة.

وبناء على ذلك تقرر تأجيل مباراة فالنسيا مع ضيفه ريال مدريد، التي كان مقررًا إقامتها بعد غد السبت ببطولة الدوري الإسباني على ملعب (ميستايا)، معقل الفريق الأندلسي.

 

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