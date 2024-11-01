الجمعة 01 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 1405 مخالفات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

تحرير 1405 مخالفة
تحرير 1405 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

حرر رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية،  1405 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ الذي يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، والمساعدة في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

مصدر: انتهاء المهلة الممنوحة لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بكافة المحاور وميادين القاهرة الكبرى

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

وفي السياق ذاته، قامت الأجهزة المعنية خلال 24 ساعة الأخيرة، برفع 40  سيارة ودراجة نارية متهالكة ومتروكة بالشوارع، وتحرير 601 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

تركيب الملصق الالكتروني مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني الملصق الالكترونى المنافذ الجمركية

مواد متعلقة

مصدر: انتهاء المهلة الممنوحة لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بكافة المحاور وميادين القاهرة الكبرى

وزير الداخلية يوقع مع نظيره الصيني بروتوكول تعاون أمني

طرق التقديم فى قرعة الحج 2025 (إنفوجراف)

ضبط 49 سلاح ناري و15 قضية مخدرات في 3 محافظات

شراء سيارات وعقارات، ضبط عنصرين إجراميين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة المخدرات

ضبط أسلحة ومخدرات بـ 46 مليون جنيه في 5 محافظات

ضبط مالك مطبعة وبحوزته أكثر من 32 ألف مطبوع تجارى بدون تصريح فى السلام 

الأكثر قراءة

قرار جمهوري هام ورسائل قوية من السيسي للمصريين

لوقف حرب غزة ولبنان، رسائل وتحذيرات رئاسية لقادة فرنسا وهولندا والجزائر والاستخبارات الأمريكية

الطماطم تبدأ من 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

ما حكم صلاة التسابيح في أوقات الكراهة؟ دار الإفتاء تجيب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 1 - 11 - 2024، آخر تحديث بعد مفاجآت أمس

100 ألف جنيه جدية حجز، تفاصيل التقديم على شقق جنة مصر

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلي

ما حكم تأخير السعي إلى صلاة الجمعة أو تركها؟

منوعات

المزيد

ابتكار سترة عائمة واقية من الرصاص في روسيا

أم تتخلص من حياتها مع طفليها بالقفز في شلالات نياجرا، والسر ابنتها مكة

متحدث الكرملين مش عارف ينطقه، روسيا تغرم "جوجل" مبلغا خياليا يفوق حجم الاقتصاد العالمي

فريق علماء يرمم وجه مصاصة دماء مدفونة منذ 400 عام (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلي

الطماطم تبدأ من 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

بالأرقام، تعرف على حجم صادرات مصر من المانجو

خطوات الاستعلام عن المقبولين بوظائف الهيئة القومية للبريد

المزيد

انفوجراف

قواعد عسكرية إسرائيلية يستهدفها حزب الله (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تأخير السعي إلى صلاة الجمعة أو تركها؟

ما حكم صلاة التسابيح في أوقات الكراهة؟ دار الإفتاء تجيب

هل ورد دعاء الجمعة عن النبي وهل له صيغة محددة؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads