تحرك برلماني بشأن أسباب عزوف المواطنين عن التصالح في مخالفات البناء

تقدم محمود قاسم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي الستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن عزوف المواطنين عن التصالح في مخالفات البناء.

عدد العقارات المخالفة في مصر

وقال " قاسم ": إن الإحصائيات تشير إلى أن عدد العقارات المخالفة في مصر تصل إلى 2 مليون و800 ألف عقار وذلك عقب ثورة 25 يناير بينما يبلغ إجمالى عدد العقارات المخالفة في مصر يبلغ أكثر من 7 ملايين عقار مخالف متسائلًا: هل الحكومة لديها احصائية حقيقية عن عدد العقارات المخالفة على مستوى الجمهورية ؟

ووصف النائب محمود قاسم وصول عدد طلبات التصالح من المواطنين إلى 61 ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء، واصفًا ذلك بالرقم الهزيل.

أسباب عزوف المواطنين عن التصالح في مخالفات البناء

وطلب من الحكومة ضرورة معرفة الأسباب الحقيقية وراء عزوف المواطنين للتقدم بطلبات التصالح فى العقارات المخالفة.

وأكد النائب محمود قاسم على ضرورة تجنب حدوث أى مخالفات جديدة فى البناء ومعالجة جميع السلبيات والتشوهات في قانون التصالح من خلال تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل المخالفين فى بداية الشروع فى ارتكاب مثل هذه المخالفات الخطيرة من اجل الحفاظ على أرواح المواطنين موضحًا أن السبب فى مخالفات البناء هو عدم القدرة على الحصول على رخصة ويتوجه لحل المشكلة بنفسه من خلال البناء المخالف وأيضا لتحقيق مكاسب أكبر.

وأكد النائب محمود قاسم أن بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانون رغم صدور القانون مطالبًا بإجراء تقييم دوري لأداء القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية لما حققوه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء ليتم التجديد لكل من يحققوا المستهدف فى هذا الملف.