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سياسة

قبل مناقشته بالجلسة العامة، تفاصيل مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

 يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لمناقشة مشروع قانون مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، وذلك بعدما وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي عليه.

 

مشروع قانون لجوء الأجانب

وترصد فيتو أبرز تفاصيل عن مشروع القانون كالتالي:

1- إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.

 

2- تكون تلك اللجنة هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بإعداد اللاجئين.

3- كما تتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين

4- وتتولى اللجنة التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.

 

ضوابط تقديم طلب اللجوء

5- يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء.

6- تفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

 

حالات الأولوية في فحص طلبات اللجوء

7- تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.

8- لجنة مشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب وافقت على مشروع القانون.

 

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