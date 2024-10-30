مدبولي يوضح سر مد فترة التصالح على مخالفات البناء

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن السبب وراء مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر مقبلة.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل مع وزيري المالية والسياحة والآثار، أنه تم مد التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر بكل ربوع الوطن ولا تغيير في الاشتراطات والمعايير.

ولفت: عدلنا اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وتم مد فترة التصالح للسماح للمواطنين بالاستفادة من التيسيرات وتبسيط الإجراءات.