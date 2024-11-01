قبل اختتامه الليلة، 5 مشاهد من الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي (فيديو وصور)

ساعات قليلة تفصلنا عن ختام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تسدل الستار عن كافة تفاصيلها في حفل الختام مساء اليوم الجمعة، وتوزيع جوائز مسابقات المهرجان المختلفة لهذا العام.

العديد من المشاهد والأحداث واللقطات ميزت الدورة السابعة من مهرجان الجونة هذا العام، حيث توالت هذه المشاهد مع مرور أيام المهرجان خلال الأسبوع الماضي، ونرصد أبرز هذه المشاهد كالتالي:

حضور جماهيري كبير

كان من اللافت في الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي حجم الحضور الجماهيري لفعاليات المهرجان من ندوات وجلسات حوارية وورش، مع حضور عروض الأفلام التي قدمت ضمن أقسام المهرجان المختلفة ليرفع شعار "كامل العدد".

فرص قوية لشباب صناع السينما

ومع توسع مهرجان الجونة السينمائي في دورة العام الجاري في الفرص والبرامج الداعمة لشباب الصناع والمواهب الناشئة، تميزت منطقة البلازا والتي يقام فيها المهرجان وفعالياته هذا العام بتواجد قوي للشباب في مختلف فعاليات ومبادرات المهرجان، وذلك لعرض مشاريعهم وأفكارهم على الصناع من منتجين ومخرجين وذلك في أجواء مميزة خلال أيام المهرجان.

الاحتفاء بالسلم والثعبان

وخلال فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، نظم المهرجان احتفاءا خاصا بعرض فيلم “السلم والثعبان” بعد مرور 23 عاما على طرحه لأول مرة بالسينمات عام 2001.

وحضر الاحتفاء صناع وأبطال الفيلم ومنهم: المخرج طارق العريان، الفنانة حلا شيحة، والمنتج محمد حفظي.

عادل إمام الغائب الحاضر

وخلال ندوات ولقاءات مهرجان الجونة السينمائي هذا العام، تذكر عدد من النجوم والفنانين الزعيم عادل إمام، حيث وجه البعض له رسائل حب وتقدير، فيما كشف آخرون عن كواليس جمعتهم بالزعيم في أعمال فنية متنوعة ومختلفة.

دقيقة صمت على مصطفى فهمي وحسن يوسف

وخلال أيام مهرجان الجونة السينمائي فجع الوسط الفني برحيل رمزين من رموز الفن والسينما المصرية وهما النجمين حسن يوسف ومصطفى فهمي، لتسود حالة من الحزن بين زملائهم وجمهورهم ومحبيهم أيضا.

وقررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الوقوف دقيقة صمت قبل فعاليات وندوات يوم الأربعاء الماضي، تكريما لروحي الفنانين الكبيرين الراحلين حسن يوسف، ومصطفى فهمي.

وطلب عمرو منسي الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، من الحضور الوقوف دقيقة صمت في مسرح سيني جونة تكريمًا لروحي الراحلين، وسط تجمع صناع الأفلام من جميع أنحاء المنطقة في مهرجان الجونة السينمائي.

مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.