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مصر للطيران تنظم ورشة عمل في إسطنبول لتطبيق نظام NDC وتكرم وكلاء السياحة الأعلى مبيعًا

مصر للطيران تكرم
مصر للطيران تكرم وكلاء السياحة الأعلى مبيعًا، فيتو
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 نظمت مصر للطيران في تركيا ورشة عمل خاصة بوكلاء السياحة والسفر، حضرها أكثر من 50 وكيل سياحي وسفر في إسطنبول، تحت إشراف السيدة أمنية الزاهد، مدير إقليم إسطنبول.

 

مصر للطيران تنظم ورشة عمل في إسطنبول لتطبيق نظام NDC وتكرم وكلاء السياحة الأعلى مبيعًا

كما شهدت الورشة حضور ندى بدوي، ممثلة إدارة نظام NDC، للتعريف بتطبيق مصر للطيران لنظام NDC الجديد.

وقد افتتحت أمنية الزاهد الورشة بكلمة ترحيبية أعربت فيها عن أهمية التعاون مع وكلاء السياحة والسفر في الانتقال إلى نظام NDC، الذي يوفر وسيلة فعالة ومنخفضة التكلفة لعرض منتجات الشركة والخدمات الإضافية المرتبطة بالسفر، وقدمت الأستاذة ندى بدوي عرضًا شاملًا حول أهمية استخدام NDC كمنصة حديثة تساهم في تبسيط العمليات وتعزيز تجربة العملاء.

وخلال ورشة العمل، تم تبادل الآراء والخبرات بين ممثلي شركات السياحة والسفر، مع فتح باب التسجيل أمام الشركات التي ترغب في الانضمام إلى منصة NDC الخاصة بمصر للطيران.

وفي ختام الورشة، قامت مصر للطيران بتكريم وكلاء السياحة والسفر الأعلى مبيعًا خلال العام المالي 2023-2024، حيث تم تكريم 19 وكيلًا تقديرًا لجهودهم المميزة، وأكدت السيدة أمنية الزاهد أن الهدف من ورشة العمل والتكريم هو تعزيز العلاقات بين مصر للطيران ووكلائها وتأكيد التزامهم بمواجهة التحديات معًا.

شهد الحدث عرض الفيلم التسجيلي الخاص باستضافة جمهورية مصر العربية للمنتدى الحضري العالمي WUF12، مما أضفى طابعًا ثقافيًا خاصًا على المناسبة، وقد حظيت الورشة بتغطية وإشادة من قبل اثنين من أشهر المواقع المتخصصة في مجال الطيران والسياحة.

 

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