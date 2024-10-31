الخميس 31 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

مصر للطيران الناقل الرسمي لمعرض Forever is now للمرة الرابعة على التوالي

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

قامت مصر للطيران بدور الناقل الرسمي للدورة الرابعة لمـعــرض Forever is Now الذي تنـــظمه شـــركة Art d’Égypte خلال الفتـرة من 24 أكتوبر وحتي 16 نوفمبر 2024 تحت سفح الأهرامات بدعم من الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة ووزارتي الآثار والخارجية ومنظمة اليونسكو.

وأقيم حفل الافتتاح في منطقة الأهرامات بحضور عدد كبير من السفراء ورجال الأعمال والفنانين والإعلاميين والمؤثرين، كما شهد الحفل حضور الممثلة التركية الشهيرة نيسليهان دوجولو والممثل التركي المعروف بوراك دينيز بالإضافة إلي ضيوف المعرض الدائمين من محبى الفنون الراقية مثل التصوير الفوتوغرافي والرسم.

هذا وقامت مصر للطيران بتقديم خدماتها المتنوعة على أعلى مستوي من الكفاءة والجودة لضيوف المعرض القادمين علي شبكة خطوطها الدولية إلى القاهرة. 

حيث أشاد الممثل التركي بوراك دينيز بمستوى الخدمة المميزة والرائعة التي تلقاها من مصر للطيران بداية من استقباله بعد وصوله وإنهاء إجراءات الوصول بسهولة ويسر وخلال رحلته وحتى مغادرته القاهرة. 

كما أعربت الممثلة نيسليهان دوجولو عن خالص امتنانها وتقديرها لحسن الاستقبال والتعاون الذي لمسته من فريق عمل مصر للطيران.

جدير بالذكر أن مصر للطيران قامت برعاية الدورات السابقة لمــعرض Art d’Égypte  الذي يحظى بتغطية إعلامية محلية ودولية مميزة، ويهدف إلي الحفاظ علي التراث الثقافي والفن المصري القديم والتعبير عن فكرة خلود الفن وربط الماضي بالحاضر. 

فضلًا عن الترويج لمفهوم السياحة الثقافية والتسويق للفنانين المصريين عالميًّا بالإضافة إلى توثيق مثل هذه الفعاليات الدولية الهامة بإقامتها بالأماكن التاريخية الفريدة في مصر وربطها بالحضارة المصرية القديمة.

 

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مصر للطيران الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة الحفاظ على التراث الفن المصري القديم منظمة اليونسكو منطقة الأهرامات

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