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رياضة

بشير التابعي: الزمالك تعاقد مع 11 لاعبا لم يبرز منهم سوى قليل

بشير التابعي، فيتو
بشير التابعي، فيتو

أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق، أن هناك لاعبين تتألق في أنديتها فقط ولو ذهبوا للأهلي والزمالك لا يظهرون بنفس المستوى منهم حسام حسن لاعب سموحة الذي تألق مع فريقه السكندري فقط ولم ينجح في الأهلي. 

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "الزمالك عندما يتعاقد مع لاعب لابد أن يشارك بصفة مستمرة، لكن هذا الأمر لا يحدث مع زياد كمال، ولا أحد يعرف من قام بضمه اللاعب حتى الآن، والزمالك تعاقد مع 11 لاعب لم يبرز منهم سوى عدد قليل من الأسماء وحذرت من ذلك في وقت سابق".

وأضاف: "هناك لاعبين في مركز رقم 6 بمواصفات معينة، وأكرم توفيق لاعب جوكر يشبه أحمد فتحي كثيرًا، وهناك لاعبين أجانب كثيرين في الدوري المصري ولكن لدينا سوق إدارة في السوق المصري، يجب فتح المجال أمام اللاعبين الصغار لكي تخرج إلى أوروبا".

وأكمل: "جلب لاعب اجنبي في مصر لابد أن يكون له معايير معينة، هناك لاعبين محترفين يجلسون على مقاعد البدلاء في أنديتهم وهذا أمر غريب جدا، لاعبين تتقاضى رواتب بالدولار ولا يقدمون المستوى المطلوب ويجلسون على مقاعد البدلاء، هناك لغز معين في تلك الصفقات".

تقرير لقاء الزمالك وبيراميدز

وزاد: "ضياع تقرير لقاء الزمالك وبيراميدز شئ غريب جدا، والأغرب هو إصدار عقوبات بدون التقرير، ولكن ما يحدث كارثة بكل تأكيد".

 

وتابع: "احمد سامي مدرب جيد وقام بضم عناصر رائعة لفريق سموحة".

وأتم: "مواجهة الزمالك والبنك الأهلي صعبة وطارق مصطفى لديه عناصر جيدة، ومستوى الفريق الأبيض مقلق بالنسبة لي وقد يفوز أحد الفريقين بهدف نظيف، واتوقع انتهاء الأهلي وسيراميكا بالتعادل".

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بشير التابعي الزمالك جوميز جوزيه جوميز البنك الاهلي

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