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رياضة

حمادة طلبة: عقوبات اتحاد الكرة ضد ثلاثي الزمالك "ظالمة وغير مفهومة"

ثلاثي الزمالك، فيتو
ثلاثي الزمالك، فيتو

أكد حمادة طلبة، نجم الزمالك السابق، أن عقوبات اتحاد الكرة ضد ثلاثي الفريق ظالمة وغير مفهومة على الإطلاق.

وقال طلبة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "عقوبات اتحاد الكرة ضد لاعبي الزمالك غير مفهومة ولا أجد مبررًا لما يحدث ضد النادي في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "الزمالك لا يحصل على حقه من الإشادة بعد التتويج بأي بطولة يحصل عليها وخاصة لقب السوبر المصري".

وقرر اتحاد الكرة بعد الإطلاع على تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز ببطولة كأس السوبر المصري، توقيع عقوبات كبيرة على لاعبي الزمالك وكذلك جماهير القلعة البيضاء، وفقًا للائحة العقوبة يتم تنفيذها في بطولة السوبر.  

 

قرارات اتحاد الكرة ضد الزمالك بسبب أحداث السوبر

اتحاد الكرة قرر:

- تغريم الزمالك ٢٠ ألف جنيه بسبب السباب الجماعي.

- إيقاف ثلاثي الزمالك عبد الواحد السيد مدير الكرة وثنائي الفريق مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا 4 مباريات وتغريمهم 20 ألف جنيه.

 

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