أمير عزمي: الزمالك قادر على الفوز أمام البنك الأهلي

أكد أمير عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق، أن مواجهة الأبيض أمام البنك الأهلي لن تكون سهلة، رغم جاهزية الزمالك فنيًّا وبدنيًّا لأنه خاض بعض المباريات مؤخرًا، مشيرًا إلى أن فورمة المباريات لباقي فرق الدوري لن تكون بنفس جاهزية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

تشكيل الزمالك الأقرب

وقال مجاهد عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "من الوارد وجود أحمد فتوح مع الزمالك في المباراة، والتشكيل الأقرب سيكون نفس العناصر بنسبة كبيرة التي لعبت أمام الأهلي".

وأضاف: "من الوارد مشاركة فتوح لبعض الوقت مكان مصطفى شلبي في الجناح الأيسر لكن من الصعب أن يبدأ أساسيا، بالنسبة للبولندي ميشالاك كونراد يحتاج لبعض الوقت من أجل التأقلم، لأنه انضم قبل وقت قصير، والانتقال لأي نادي في بلد آخر بالنسبة لأي لاعب، قد يجعله يحصل على بعض الوقت، والبعض يصور لنا أن أي لاعب سينضم لصفوف الزمالك من السعودية سيكون مثل كريستيانو".

وواصل: "كونراد لاعب جيد ويحتاج لوقت من أجل الظهور بشكل أفضل، وزياد كمال يعاني من بعض الأزمات منها المبلغ المدفوع لضمه على سبيل الإعارة (30 مليون جنيه)، نفس قصة صلاح محسن مع الأهلي، لا يجب من الاعلام او الجمهور استعجال تألق أي لاعب، ولا بد من منح كونراد الفرصة كاملة".

وأكمل: "معظم الفرق لا تُهاجم الزمالك ولا تضغط عليه، وهناك لاعبون لا يتأقلمون مع طريقة لعب الفريق، إبراهيما نداي كان متألق في وادي دجلة، ويعتمد على السرعات وسبق وسجل في الزمالك هدفين قبل احترافه، لا بد عند ضم أي لاعب مراقبته جيدًا ومعرفة هل يستطيع التأقلم على طريقة اللعب أم لا؟!".

وزاد: "بالتأكيد عودة محمود الونش للحسابات الفنية أمر جيد ويضيف كثيرًا لنادي الزمالك في المرحلة المقبلة، وبالنسبة لـ حسام أشرف لا يجب إبعاده من الحسابات، ما زال الموسم الطويل ومن الوارد الاحتياج للاعب في حالة إيقاف أو إصابة أي عنصر، ولا يجوز انقسام الفريق بالتركيز على مجموعة وترك الأخرى، كل اللاعبين لديهم عقود ومرتبطين بالزمالك، ويجب تجهيزهم كلهم، سواء حسام أشرف أو سيف جعفر أو مهاب ياسر وباقي اللاعبين".

وأردف: "محمد عاطف لعب في الظهير الأيسر وهو لاعب مبشر، وطالما لم يخرج إعارة، يجب منحه فرصة المشاركة فهو لاعب جيد، ولا يجب استبعاده هو وباقي الأسماء الأخرى، يجب وجودهم في التدريب وتجهيزهم للمباريات المقبلة".

واستطرد: "سامسون أكينولا موضوعه مختلف، طالما مقيد يجب معاملته جيدًا ولا بدَّ من الاستفادة منه ما دام على قوة النادي ويتقاضى رواتب من خزينة الزمالك".

وأتم: "الزمالك سيفوز على البنك الأهلي وسيقدم الفريق أداء قوي بعد عودة عبد الواحد السيد ودونجا وشلبي من الإمارات".