الخميس 31 أكتوبر 2024
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وكيل تعليم الدقهلية يشهد احتفالية مدرسة أبو النجا الثانوية الصناعية بذكرى نصر أكتوبر

الاحتفال بنصر أكتوبر
الاحتفال بنصر أكتوبر بمدارس الدقهلية

 شهد الدكتور أشرف العربي وكيل تعليم الدقهلية احتفالية مدرسة أبو النجا الثانوية الصناعية بأعياد نصر أكتوبر المجيد، وذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

 جاء ذلك بحضور عميد أركان حرق  ماجد محمد سليمان نائب المستشار العسكري العقيد سيد جلال لواء أركان حرب  أحمد مصطفى المأذون قائد قطاع الدقهلية لمدارس التأسيس العسكري، الدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني، عماد فكرى مدير إدارة التعليم الصناعي، عادل فؤاد مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية، إبراهيم جمعة وكيل الإدارة،  حمادة محمد السيد مدير التعليم الفني بإدارة شرق المنصورة التعليمية، محمود فوزي مدير مدرسة أبو النجا الصناعية.

وأشاد العربي بما لمسه من انضباط الطلاب والتزام هيئة التدريس ونظافة المدرسة.

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نصر أكتوبر المجيد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الدكتور أشرف العربي المستشار العسكري شرق المنصورة محافظ الدقهلية

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