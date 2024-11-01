احتفالية لذوي القدرات والهمم بمركز تخاطب مركز شباب نشا في نبروه بالدقهلية

نظم مركز التخاطب مركز شباب نشا إدارة شباب نبروه في محافظة الدقهلية، احتفالًا لذوي القدرات والهمم.

حيث أقيم احتفال بهيج متعدد الفقرات بمشاركة وحضور أكثر من 30 فردًا من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

جاءت فعاليات الاحتفالية بإشراف السيد عوض الله مدير إدارة شباب نبروة، ومحمد فرحات مسؤول مكتب قادرون باختلاف بإدارة شباب نبروه، وحضور الدكتورة نانسي سمير مسؤول قادرون باختلاف بالمديرية، ومحمد عاطف مدير مركز التخاطب بمركز شباب نشا.

دعم أبنائنا من ذوي الهمم والقدرات الخاصة

هذا وقد قد حرص منظمو الحفل علي دعم أبنائنا من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، ومحاولة إسعادهم، حيث شارك أبنائنا من ذوى الهمم بتنفيذ الفقرات الفنية والرياضية والألعاب التنافسية الفردية والجماعية، ومن مبهجات الحفل تم توزيع هدايا تذكارية، وجوائز عليهم لتحفيزهم وتشجيعهم، مع أخذ الصور التذكارية، وبالإضافة إلى الاهتمام بذوي القدرات والهمم ودمجهم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بينهم لاكتشاف مواهبهم وتنميتها، واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المجانية التعليمية والتأهيلية

كما يهدف مركز التخاطب نشا إدارة شباب نبروة إلى تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المجانية التعليمية والتأهيلية من ️جلسات تخاطب واختبارات، حيث يتم استقبال الحالات وتشخيصها من قبل أخصائيين مختصين لمعرفة الحالة وما تحتاجه من رعاية وخدمات، إلى جانب برامج توعوية لأسرهم وأولياء الأمور تهدف إلى تنمية مهاراتهم حول كيفية التعامل مع أبنائهم.

يأتي تنفيذ الاحتفالية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشؤون الرياضة، والسيد عوض الله مدير إدارة شباب نبروه، والدكتورة نانسي سمير مسئول مكتب قادرون باختلاف بالمديرية.